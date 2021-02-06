مدير مشروع محطة عدلي منصور يوضح آخر مستجدات تنفيذ المشروع





وأضاف " كامل " ، خلال تقرير خاص ببرنامج مصر تبنى عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن القطار الكهربائى يسير على مستوى سطحى ويتقاطع مع مداخل شرق القاهرة ومدينة المستقبل ، العبور ، ومدينة بدر ويكون المسار بالكامل معزول دون أى تقاطع للقطار الكهربائى .









وأشار إلى أن الراكب القادم من حلوان يستطيع الركوب من الخط الأول ثم التبديل للخط الثانى لمحطة عدلى منصور والنزول للركوب للقطار الكهربائى ثم الوصول للعاصمة الإدارية الجديدة .









ونوه بأن القطار الكهربائى اختصار للوقت والمجهود ، بالإضافة للتكلفة خاصة أن مواصلات النقل الجماعى أرخص من المواصلات الخاصة خاصة أن عدلى منصور تسير وفق شبكة متكاملة ترتبط بكافة الشبكات المستقبلية .









وأكد أن توفير هذه المسارات المختلفة خضعت لدراسة متكاملة للمنطقة وتم اختيار كل موقع وفقأ للمحطات لتوفير النقل والمجهود دون تداخل بين مسارات محطات المترو .





وأوضح أن القطار الكهربائى يبدأ من محطة عدلى منصور فى مدينة السلام مرورأ بمدن شرق القاهرة بداية من العبور ، الروبيكى والعاصمة الإدراية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان .





وتابع، أن إجمالى 12 محطة مرحلة أولى فى القطار الكهربائى وهناك مرحلة ثانية 4 محطات مرورأ ب المدينة الرياضية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وصولأ لمحطة القطار السريع.

قال المهندس السيد كامل، مدير مشروع محطة عدلى منصور ، إن مجمع عدلى منصور للنقل الجماعى يضم محطة المترو الذى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر أغسطس الماضى، بالإضافة لمحطة القطار الكهربائى ومحطة للسكك الحديدية ، ومحطة للسوبر جيت للأتوبيس .