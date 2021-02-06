ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدير مشروع محطة عدلي منصور يوضح آخر مستجدات تنفيذ المشروع

السبت 06/فبراير/2021 - 11:30 ص
محطة عدلى منصور
محطة عدلى منصور
Advertisements
شيرين عادل
قال المهندس السيد كامل، مدير مشروع محطة عدلى منصور ، إن مجمع عدلى منصور للنقل الجماعى يضم محطة المترو الذى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر أغسطس الماضى، بالإضافة لمحطة القطار الكهربائى ومحطة للسكك الحديدية ، ومحطة للسوبر جيت للأتوبيس .

وأضاف " كامل " ، خلال تقرير خاص ببرنامج مصر تبنى عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن القطار الكهربائى يسير على مستوى سطحى ويتقاطع مع مداخل شرق القاهرة ومدينة المستقبل ، العبور ، ومدينة بدر ويكون المسار بالكامل معزول دون أى تقاطع للقطار الكهربائى .


وأشار إلى أن الراكب القادم من حلوان يستطيع الركوب من الخط الأول ثم التبديل للخط الثانى لمحطة عدلى منصور والنزول للركوب للقطار الكهربائى ثم الوصول للعاصمة الإدارية الجديدة .


 ونوه بأن القطار الكهربائى اختصار للوقت والمجهود ، بالإضافة للتكلفة خاصة أن مواصلات النقل الجماعى أرخص من المواصلات الخاصة خاصة أن عدلى منصور تسير وفق شبكة متكاملة ترتبط بكافة الشبكات المستقبلية .


 وأكد أن توفير هذه المسارات المختلفة خضعت لدراسة متكاملة للمنطقة وتم اختيار كل موقع وفقأ للمحطات لتوفير النقل والمجهود دون تداخل بين مسارات محطات المترو .

وأوضح أن القطار الكهربائى يبدأ من محطة عدلى منصور فى مدينة السلام مرورأ بمدن شرق القاهرة بداية من العبور ، الروبيكى والعاصمة الإدراية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان .

وتابع، أن إجمالى 12 محطة مرحلة أولى فى القطار الكهربائى وهناك مرحلة ثانية 4 محطات مرورأ ب المدينة الرياضية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وصولأ لمحطة القطار السريع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بتكلفة إجمالية 360 مليار جنيه.. تنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر.. تفاصيل

يمر بـ6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين.. انطلاق أول قطار سريع بمصر خلال عامين.. فيديو وصور

النقل : الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية مايو 2022

الماكينة وصلت الكيت كات.. شاهد طريقة حفر أنفاق المترو

يصل فى نصف ساعة.. تعرف على مزايا القطار الكهربائى

يوفر وقتا ومجهودا.. تعرف على عدد المحطات بمجمع عدلي منصور

ترشيحاتنا

وفد الصحة العالمية يكشف حقيقة تسرب كورونا من مختبر ووهان

أفضل سورة تقرأ بعد الفجر ثوابها يعادل قراءة القرآن كله 10 مرات

الحقيقة الكاملة في 7 أيام.. ماذا حدث في عقار الجيزة المشتعل؟

انتحار شاب يتسبب في وفاة رضيع عمره 5 أشهر .. تفاصيل

صديقان يختبئان في عجلات الطائرة للوصول لبريطانيا.. فكان هذا مصيرهما

بيان عاجل من الخطوط الجوية الإماراتية بشأن السفر إلى الكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور

في المنزل.. 6 وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

تعرف على أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2021..صور