عميد معهد النقل سابقا: مصر على مشارف أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة.. شاهد

قال الدكتور محمد إبراهيم، عميد معهد النقل سابقا، إن مصر تتبنى خطة إستراتيجية تهدف بها أن تكون مركزا إقليميا للطاقة، وذلك من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية.





وأضاف الدكتور محمد إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على فضائية المصرية، أن ميناء "الحمراء " مهيأ لأن يكون مركزا عالميا لتداول البترول؛ لتقاربه من الصحراء الغربية، ويسمح بشحن وتفريغ المواد البترولية من خلال مسافات كبيرة، تصل لـ 8 كيلومترات وقطر 20 بوصة.





واستعرض المهندس إبراهيم مسعود، رئيس الشركة ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021 / 2022 لشركتى ويبكو وبدر للبترول، حيث أوضح أنه من المتوقع استقبال وتداول 265 ألف برميل يوميًا وشحن كمية قدرها 30 مليون برميل عن طريق التسهيلات بميناء الحمراء البترولى، مع إمداد معامل التكرير المصرية بكمية قدرها 66 مليون برميل من خلال خطوط الشحن البرية، وأكد أنه يتم حاليًا تنفيذ خطة طموحة لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام من حقل بدر – 1 بهدف رفع الإنتاج إلى 8ر1 مليون برميل سنويًا بمتوسط 5 آلاف برميل يوميًا.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة والسلامة.



