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أخبار العالم

إغلاق الحانات ومنع بيع الكحول.. خطة بريطانيا لإعادة فتح البلاد

السبت 06/فبراير/2021 - 11:31 ص
الحانات في بريطانيا
الحانات في بريطانيا
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شريف سيد
كشفت مصادر في الحكومة البريطانية، عن اقتراب إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون، عن تخفيف إجراءات فيروس كورونا المستجد، وذلك بضغط من حزب المحافظين، إلا أنه قد يتخذ بعضا الإجراءات الأخرى. 

وقالت المصادر وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل، إنه يتوقع حظر المشروبات الكحولية في الحانات، للحفاظ على التباعد الاجتماعي. 

كما اشارت إلى احتمالية السماح بفتح الحانات في ابريل المقبل، مع حظر بيع الكحول إلى مايو المقبل، وسط شكوك حول احتمالية انخفاض أعداد الإصابات في البلاد. 

ويتم النظر في إلغاء حظر التجول من الساعة العاشرة مساءا، كما يتوقع السماح للمقاهي غير المرخصة بإعادة الفتح مع الإبقاء على الحانات مغلقة، وذلك في اسكتلندا. 

وعن الدراسة، فإنه من المتوقع فرض يوم دراسي أطول من قبل، بسبب محاولات تعويض الأجزاء التي تم تخطيها أثناء الاغلاق. 

وحصل ما يقرب من 11 مليون مواطن بريطاني على الجرعة الأولى على الأقل من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 
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