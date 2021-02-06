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تعليم

التوجه إلى مستشفى الدمرداش.. عميد تربية نوعية عين شمس: مستعدون للتعامل مع أى حالة كورونا بين الطلاب

السبت 06/فبراير/2021 - 11:58 ص
تربية نوعية عين شمس
تربية نوعية عين شمس
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باسنتي ناجي
قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ستبدأ بالكلية في 20 فبراير الحالي وسط إجراءات إحترازية مشددة ضد إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي الطلاب من إنتشار العدوي بينهم.


وأوضح الدكتور أسامة السيد خلال تصريحاته لموقع صدى البلد، أن الكلية أضافت غرف عزل صحى خارج الحرم الجامعي في حالة شعور أى طالب بأى أعراض أثناء أداء الإمتحان أو عند قياس درجات حرارة الطلاب بإجهزة الكواشف الحرارية بالبوابات الرئيسة وذك قبل دخول الطلاب قاعات الإمتحان.

وأشار عميد الكلية إلى أنه في حالة إصابة أي طالب أثناء أداء الإختبارات يتوجه إلى المستشفي المتخصصة للطلاب بالدمرداش لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفي حالة ثبوت إيجابيتة يقدم مايفيد الي هئية الرعاية الطبية لتأجيل الإختبار وتحديد موعد أخر له.

ونوه بتوفير أرقام خاصة للطلاب للتواصل مع إدارة الكلية في حاله الشعور بأعراض قبل دخول الإختبارات ،مشددًا على الإلتزام بكافة التدابير الوقائية من إرتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الإجتماعي داخل القاعات.

وأضاف أن الكلية تلتزم بالتعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية بعد كل إختبار حفاظًا علي الطلاب ، مشيرًا الي فرض الرقابة من قبل الأمن الجامعي للتاكد من سلامة الطلاب.
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