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تعليم

وكيل آداب عين شمس: لدينا غرف عزل صحى ونفرض الرقابة على الطلاب

السبت 06/فبراير/2021 - 11:56 ص
وكيل شئؤن اداب عين
وكيل شئؤن اداب عين شمس
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باسنتي ناجي
قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شئؤن كلية الآداب للتعليم الطلاب  بجامعة عين شمس ، أن الكلية أتخذت كافة الإجراءات الوقائية أستعدادًا لبدء إختبارات نهاية الفصل لدراسي الثاني عقب الإنتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي علي أن تبدأ الإختبارات بالكلية في 20 فبراير الحالي 

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كما أوضحت " كامل " خلال تصريحاتها لـ موقع صدى البلد ، أن الكلية وفرت غرفة عزل في كل دور من أدوارمبني الكلية كما أن تلك  الحجرة جيدة التهوية وتحتوي علي سرير، لافتهً الى تجهيز وحدة الرعاية الطبية  وأستعدادعها لإستقبال أى طالب ثم تحويل الطالب الي مستشفي المتخصصة في حالة ثبوت إيجابيتة   

وأشارت وكيل شئؤن الكلية للتعليم والطلاب إلى أن الكلية أتخذت كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ علي الطلاب التي تتمثل في قياس درجات حرارة الطلاب بأجهزة الكواشف الحراية عند المداخل الرئيسة بالكلية 

نوهت، عن تقسيم الطلاب الى مجموعات صغيرة وعلي فترات لتقلل أعداد الطلاب والحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب داخل قاعات الإختبارات، مؤكدهً علي تعقيم الطلاب قبل دخول الى مبني الكلية 

وأستطرد ، علي أن لكلية تهتم بالتعقيم المستمر بعد الإنتهاء من كل إختبار،مشددةً علي الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية لكافة الطلاب وأعضاء هئية التدريس وفرض الرقابة من قبل الأمن الجامعي                    

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