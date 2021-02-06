واعظة بالأوقاف ترد على الساخرين من مقولة متدين بطبعه

قالت الدكتورة يمنى أبو النصر إحدى واعظات وزارة الأوقاف، إن الإنسان هو خليفة الله عز وجل في الأرض فيجب علينا ان نبلغ عن الله كل ما امرنا به ونهى عنه بشرط ان يكون هذا النقل بدقة خالصة ليست فيها مواربة لأن ما ينقله رجل الدين او الإعلامي للمواطنين أمانة سيسأل عنها يوم القيامة.





وأضافت الواعظة بوزارة الأوقاف خلال محاضرتها حو دور الاعلام الديني والقضايا المعاصرة والمنعقدة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات الدعوية بالمحافظة أن الدعوة إلى الله هي إعلام ، فمن يصعد الي المنبر إعلامي رغما عنه لكن للأسف ليس كل من يصعدون على المنابر مؤهلين ليكونوا إعلاميين .





وأضافت الواعظة بوزارة الأوقاف أن معظم من يظهروا على الشاشات وفي الإعلام غير مؤهلين لتوجيه الناس ولابد للإعلام أن يساهم في خروج العلماء الحقيقيين للناس بعلمهم فمعظم العلماء لم يخرجوا من مساجدهم بعد .





ولفتت الى ان هناك خط تكاملي بين الوعظ على المنبر والإعلام عبر الشاشات لأن هناك جهد مشترك بين قطاعات كبيره ولابد ان نوظف إمكانياتنا المشتركة لخدمة الوطن.





وقالت لابد أن تتسع الساحة للإعلام الوسطى واللغه المستنيرة ولابد أن يكون تجديد الخطاب الديني في تغيير نوعيه من تتحدث إليهم لا تغيير الآليات التي توصل رسالتك بها فقط ولابد من ظهور مدرسه كالشيخ الشعراوي مره أخرى تحدث الناس بنفس الأسلوب البسيط.



