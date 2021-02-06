سقوط عامل صيانة من مصعد مستشفى الصدر بسوهاج

سقط عامل من مصعد بالطابق الأول، أثناء صيانته، بمستشفى الصدر بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل بورود إشارة من مستشفى الصدر والتدرن بدائرة المركز مفادها وقوع عامل من مصعد بالطابق الأول وإصابته بكسر بالذراع الأيسر وجرح رضي بفروة الرأس.









وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء إجراء المدعو "م إ ع ا"، 26 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية تابع لإحدى الشركات الخاصة لتركيب وصيانة المصاعد بالتجمع الخامس بالقاهرة، الصيانة الدورية للمصعد المشار إليه أختل توازنه وسقط أرضًا من الطابق الأول؛ ما نتج عنه إصابته بكسر بالذراع الأيسر وجرح رضي بفروه الرأس، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.





وبسؤال المُصاب وكلًا من: "ح م أ ح"، 37 عاما، موظف أمن بالمستشفى، ويقيم دائرة المركز، و"ش ا ش"، 42 عاما، فني تركيب مصاعد بذات الشركة، ويقيم بذات العنوان، قرروا بمضمون ما سبق، وتم نفي الشبهة الجنائية.



