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اقتصاد

باستثمارات 165 مليون جنيه.. وزير التموين يفتتح فرعا جديدا لإحدى السلاسل التجارية الدولية

السبت 06/فبراير/2021 - 12:33 م
صدى البلد
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محمد صبيح
افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  فرعا جديدا لـ أحد كبرى السلاسل التجارية الدولية، وهو الفرع رقم  3 فى مصر ورقم  200 علي مستوى المجموعة بمساحة تفوق 9  آلاف  متر مربع في منطقة التجمع وباستثمارات تقدر بنحو 165  مليون جنيه.

ويوفر الفرع الجديد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة  من خلال الثلاثة منافذ الذى تم افتتحها  فى مصر حتى الآن   تصل الي 2000 فرصة عمل وذلك بحضور المهندس معتز السطوحى ممثل المجموعة بمصر ورئيس تطوير الاعمال بالمجموعة فى مصر  وحزيفة قريشي المدير الإقليمي للمجموعة فى مصر .


وعقد الوزير على هامش الافتتاح اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع يوسف على رئيس المجموعة الدولية  تناول فيه  الاستمارات المقرر ضخها من المجموعة  فى مصر خلال الفترة المقبلة.

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