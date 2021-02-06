القصة الكاملة لتعطل رحلة بعثة بايرن ميونخ إلى قطر لمواجهة الأهلي

كشفت صحيفة " بيلد" الألمانية، عن سبب منع طائرة بايرن ميونخ من السفر إلى قطر مساء أمس، الجمعة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة.

وذكرت الصحيفة الألمانية، أن بعثة بايرن ميونخ وصلت إلى مطار برلين في تمام الحادية عشر إلا ربع مساء" بتوقيت ألمانيا"، ومن المقرر أن تقلع طائرة "QTR7402" ، في تمام الحادية عشر والربع مساء، وتصل إلى الدوحة بعد حوالي ست ساعات ونصف من وقت الرحلة.

وأضافت الصحيفة، أن الطائرة كانت جاهزة لمغادرة مطار برلين في تمام الحادية عشر و 59 دقيقة، ولكن جاء القرار من مسؤولي مطار برلين بمنع الطائرة من الإقلاع لأنها تخطت الموعد المسموح به للطيران بـ 30 ثانية.

وقال رئيس بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيجه لصحيفة بيلد: "نشعر بالغربة التامة من قبل السلطات المسؤولة في سياسة براندنبورج. المسؤولون لا يعرفون حتى ما فعلوه بفريقنا".

كان نادي بايرن ميونخ أعلن اليوم انتهاء أزمة سفر الفريق إلى الدوحة، لخوض بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من الشهر الجاري.

وكتب الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" بعد رفض السماح لإقلاع الطائرة من برلين، والتوقف في ميونخ لاستبدال طاقم الطائرة، نحن على وشك السفر إلى الدوحة".