الحكومة: استجبنا لشكاوى إشغال الطريق.. ومخالفات البناء وعودة مصريين بالخارج

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، تقريرًا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حول موقف استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة، وذلك خلال شهر يناير 2021.





وقال الدكتور طارق الرفاعي ان هناك عدد من الاستجابات المتنوعة التي سجلتها مختلف الوزارات والمحافظات لشكاوى وطلبات المواطنين خلال الشهر، حيث تضمنت استجابات مهمة لشكاوى المواطنين حول صيانة المرافق والكباري، والتصدي لإشغالات الطرق والأرصفة، ومخالفات البناء، وشكاوى المصريين في الخارج، وسرد نماذج من الاستجابات المسجلة خلال الشهر، ومنها شكاوى الخدمات الطبية والصحية؛ حيث كان لجامعة الأزهر استجابات مميزة خلال الشهر، إذ قام الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب الأزهر بنين بجامعة الأزهر، بالتوجيه بسرعة التعامل مع جميع الشكاوى الطبية الموجهة للجامعة، والتي من بينها استغاثة تم رصدها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمواطن مقيم بمحافظة كفر الشيخ وذكر في استغاثته أن نجليه يعانيان من مرض مناعي مزمن يسمى "انحلال أنسجة الجلد الفقاعي المزمن"، ويحتاجان للعرض على استشاري أمراض الجلدية والمناعة والأوعية الدموية وجراحة التجميل بأحد المستشفيات التي تتوفر بها الخدمة الطبية المتخصصة.





وأوضح أنه تم التنسيق مع كل من الدكتور محمد الحلواني، رئيس أقسام الجلدية بمستشفيات جامعة الأزهر، وتم عرضهما على لجنة طبية تضم استشاري: الجلدية، وجراحة التجميل، والعظام، والأوعية الدموية، والتي أقرت بتوفير علاج مستمر حتى إتمام شفاء الولدين، وعدم تزايد تآكل الأطراف، وتم حجز الولدين بقسم الأمراض الجلدية بالمستشفى، بالإضافة إلى متابعة الحالة الصحية الدورية لكليهما، وإصدار كروت متابعة دورية مدى الحياة لهما.





وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى استغاثة أخرى لمواطن مقيم بمحافظة كفر الشيخ ذكر خلالها أن شقيقه تعرض لحادث سير أدى إلى نزيف بالمخ، وكسور بعظام الوجه والفكين، والفقرات العنقية، وتدهور درجة الوعي، ويتواجد بأحد المستشفيات الخاصة، ولا يستطيع تحمل نفقات العلاج بهذا المستشفى، ويطلب نقل شقيقه المريض إلى مستشفى حكومي؛ حيث تم التنسيق على الفور مع كل من الدكتورة سوسن زكريا ، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، والدكتور وائل نبيل، مدير عام إدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية، وهيئة الإسعاف؛ لنقل وحجز المريض برعاية جراحة المخ والأعصاب، مزودة بجهاز تنفس صناعي بمستشفى جامعة الإسكندرية، وتشكيل لجنة عاجلة من استشاري جراحة المخ والأعصاب، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة العظام تخصص عمود فقري، وتحضير خطة علاجية لإجراء العمليات الجراحية طبقا لأولوية حالته الصحية، وتم إجراء جراحة لوقف النزيف بالمخ وحجز المريض برعاية المخ والأعصاب ما بعد الجراحة، بالإضافة إلى توفير بروتوكول العلاج لاستقرار حالته الصحية.





ونوه مدير المنظومة إلى الاستغاثة الواردة من مواطن مقيم بمحافظة بني سويف يعاني نجله من ورم بالغدة النخامية بالمخ تسبّبت في تشنجات صرع وقيء مستمر وفقد بدرجه الوعي؛ حيث تم التنسيق الفوري مع كل من الدكتور أسامة فودة، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بالهيئة، والدكتور عصام السباعي، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، والدكتور محمد حسن، مدير مركز أورام معهد ناصر، والدكتور باسم أيوب، رئيس وحدة جراحة المخ والأعصاب تخصص أطفال بمعهد ناصر، وهيئة الإسعاف؛ لنقل وحجز الطفل بوحدة جراحة الأورام بمعهد ناصر، مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وإجراء جراحة عاجلة لاستئصال الورم بالغدة النخامية بالمخ، وتم حجز الحالة برعاية ما بعد الجراحة، بالإضافة إلى توفير العلاج المناسب لاستقرار حالته الصحية.





كما تلقت المنظومة استغاثة حول معاناة مواطنة بلا مأوى من ارتفاع في درجة الحرارة، وصعوبة في التنفس، وتدهور في درجة الوعي وتعاني من أمراض نفسية (تاريخ مرضي سابق)؛ حيث تم التنسيق مع الدكتور أيمن صالح، مدير عام إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى إبراهيم، مدير مستشفى الدكتور أحمد عكاشة للصحة النفسية التابعة لجامعة عين شمس، والدكتورة داليا فريد، مدير مركز السموم بمستشفى الدمرداش؛ لإجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية، التي أثبتت تعاطي الفتاة بعض المواد المخدرة، وتبين كذلك إصابتها بفيروس كورونا، وتم حجزها بمستشفى الدكتور أحمد عكاشة للصحة النفسية في غرفة عزل بالرعاية المتوسطة، بالإضافة إلى توفير بروتوكول العلاج المناسب حتى تستقر حالتها الصحية، وكذلك التنسيق مع فريق طوارئ (بلا مأوى) بوزارة التضامن الاجتماعي لاستلام الفتاة بعد تمام الشفاء؛ لإيداعها بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة، مع إصدار كارت متابعة شهري للفتاة.





وتناول مدير المنظومة استغاثة أخرى من مواطنة مصرية مقيمة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تطلب فيها مساعدة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ حيث أفادت في طلبها بأنها كانت تعمل لدى أحد المستشفيات، وتم فصلها تعسفيًا، وقامت برفع دعوى قضائية ضد الشركة المالكة للمستشفى ولم يتم الفصل فيها، ورفض صاحب العمل نقل كفالتها أو إصدار تأشيرة خروج نهائي، وقدمت في طلبها التماسًا لتقديم يد المساعدة؛ لتتمكن من الحصول على تأشيرة خروج نهائي والعودة إلى أرض الوطن، وبالتوجيه إلى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أفادت بالتواصل مع الجهات المختصة، وقال: بالمتابعة المستمرة بخصوص شكوى المواطنة تم إفادتنا بأن القنصلية العامة في الرياض قامت بموافاتنا بمذكرة أعدها التمثيل العمالي بالرياض أشار فيها إلى أنه تم التواصل مع المدير المسئول بالشركة، وأفاد بأن المواطنة حصلت على كافة مستحقاتها لدى الشركة، وتم منحها خروج نهائي من المملكة العربية السعودية، وعادت بالفعل إلى أرض الوطن، كما أعربت المواطنة عن تقديم خالص الشكر لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للمتابعة المستمرة والاهتمام.





كما تناول مدير المنظومة شكوى إحدى المواطنات أفادت فيها بأن حفيدها مقيم حاليا في دولة السويد، وقالت إن أقرب نقطة له في دولة الدنمارك وتقدم عدة مرات لاستخراج جواز سفر للعودة إلى مصر منذ أغسطس 2020 ولم يحصل على ذلك، وقال: بتوجيه الشكوى لوزارة الخارجية أفادت بأنه تم إصدار جواز السفر المطلوب وتوجيهه إلى سفارة مصر في مدينة كوبنهاجن بدولة الدانمارك لاستلامه.





إلى جانب شكوى أحد المواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية، والذي يتضرر من عدم قدرته على تجديد جواز السفر الخاص بزوجة نجله؛ وذلك لتجديد الإقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وليتمكن من العودة إلى أرض الوطن، وبالتواصل مع وزارة الخارجية أفادت بأنه تم إصدار الجواز وتوجيهه لنجل مقدم الاستغاثة إلى السفارة المصرية، وتقدم المواطن بالشكر.



