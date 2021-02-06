لقاء بعد شوقة.. 60 سنة زواج تفرقهم كورونا عام كامل

فرق فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين الأحباء والأزواج، فبعد عام من الجائحة والعزلة التقى زوجان منذ أكثر من 60 عامًا أخيرًا بعد انفصالهم بسبب جائحة كورونا، ليكن اللقاء متوهج بالحب.





لم يلتق "ستانلي" و"مافيس هاربور" بعضهما البعض منذ فبراير الماضي ، بعد انتقال "ستانلي" البالغ من العمر 83 عامًا إلى منزل ليفر إيدج كير، حيث انتقل "ستانلي" إلى هناك في سبتمبر 2019 بسبب تدهور حالة الخرف لديه.





كان لقائهم الأخير في فبراير بمثابة الفرصة الأخيرة لقضاء بعض الوقت معًا قبل انتشار الوباء وإجبار الاثنين على الانفصال، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





لم تتمكن "مافيس "، 81 عامًا ، للأسف من زيارة زوجها لمدة عام بسبب قيود الزيارة المتعلقة بـ Covid-19 والبقاء في المنزل، وشعر الزوجان "بالضياع دون بعضهما البعض"، فقد كانا لا ينفصلان منذ لقاء صدفة أثار الحب من النظرة الأولى في أواخر الخمسينيات.





لكن في وقت مبكر من هذا العام ، قررت مافيس أخيرًا الانضمام إلى زوجها المحبوب كمقيم في دار الرعاية بسبب مخاوفها الصحية، وبعد فترة عزلة استمرت 14 يومًا ، استمتع الأجداد بلم شملهم من جديد حتى تم تسجيله للأجيال القادمة من قبل الموظفين في المنزل، حتى بكى كل من في المنزل من قوة اللقاء.





قال "ستانلي" الذي قدم باقة من الزهور لزوجته: "لم أصدق ذلك عندما رأيت مافيس. كان مثل الحلم"، وأضاف مافيس: "سررت برؤية ستانلي، اشتقت إليه كثيرًا لدرجة أنني بكيت، لا اريد ابدا الابتعاد عنه مرة أخرى. أشعر بالضياع بدونه".



