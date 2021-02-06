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أخبار العالم

إسقاط طائرة استطلاع تركية في سوريا

السبت 06/فبراير/2021 - 11:50 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إسقاط طائرة استطلاع تركية مسيرة في عين عيسى السورية، وذلك على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد". 

فيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن دخول رتل تركي جديد نحو الأراضي السورية في الساعات الأولي من صباح اليوم، السبت، حيث يتكون من نحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمالي إدلب، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وأشار المرصد السوري إلى أن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الماضي، بلغ نحو 8185 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

وبحسب المرصد السوري ارتفع  أيضا عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11685 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

فيما أشار  المرصد السوري أن إلى أن تعداد الآليات والجنود الأتراك قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظرًا لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.
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