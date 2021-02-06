نفق بطول 460 مترا.. تعرف على مزايا محطة بدر التبادلية للقطار الكهربائي

قال المهندس هيثم إبراهيم ، مدير إنشاء نفق ومحطة بدر التبادلية للقطار الكهربائى : إن اختيار موقع محطة بدر لتنفيذ هذا المشروع جاء لوقوعها وسط منطقة سكنية مستقلة وكان الضرورى إنشاء محطة فى هذا المكان.



وأضاف " كامل " ، خلال تقرير خاص ببرنامج "مصر تبنى" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان محطة بدر تتميز كونها محطة تبادلية خاصة أنها تتكون من خطين للقطار الكهربائى الأول من عدلى منصور والآخر من العاشر من رمضان.





وأشار إلى أن أنه تم انشاء النفق لوجود خطين فى السكك الحديدية منفصلين للقادم من مدينة العاشر من رمضان إلى مدينة بدر والآخر للقادم من عدلى منصور ومتجه للعاصمة الإدارية الجديدة .





ولفت إلى أن الراكب الذى يرغب فى الاتجاه إلى محطة عدلى منصور سوف يركب القطار الكهربائى من العاشر من رمضان وينزل فى محطة بدر ثم يستقل القطار المتجه إلى محطة عدلى منصور أو ركوب القطار من محطة بدر ويتجه للعاصمة الإدارية الجديدة.





وأوضح أن طول النفق يبلغ 460 م وهو يعد أطول الأنفاق تم انشائه فى الخط الكهربائى ضمن الأنفاق التى تم انشائها ، لافتأ إلى أنهم يعملون 24 ساعة يوميأ طوال الأسبوع لإنجاز المشروع فى الوقت المحدد.