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ديني

واعظة بالأوقاف لنساء السودان: تربية الأولاد وصلاحهم متوقف على رعاية الأبوين

السبت 06/فبراير/2021 - 12:01 م
واعظة بالأوقاف مع
واعظة بالأوقاف مع نساء السودان
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عبد الرحمن محمد
واصلت قافلة الأوقاف الدعوية، نشاطها بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بعقد ندوتين الأولى بخلوة دار السلام بمدينة الأبيض ، بعنوان “فضل العمل في الإسلام” ، والثانية بجمعية قمر الأنبياء بحي الفلسطين بمدينة الأبيض، بعنوان “تربية الأولاد”.

وخلال الندوة الأولى، أكدت الواعظة عبير أنور على أن الإسلام يقدر العمل ويحث عليه ، ويقول الله تعالى : “وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ” ، منوهة أن الإسلام عد السعي على العمل سعي في سبيل الله ، فعن كعب بن عجرة (رضي الله عنه) قال مر على النبيِّ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) رجلٌ فرأى أصحابُ النبيِّ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) من جلَدِه ونشاطِه فقالوا: يا رسولَ اللهِ لو كان هذا في سبيلِ اللهِ؟! فقال رسولُ اللهِ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) : إنْ كان خرج يسعى على ولدِه صغارًا فهو في سبيلِ اللهِ ، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيلِ اللهِ ، وإنْ كان خرج يسعى على نفسِه يعفُّها فهو في سبيلِ اللهِ ، وإنْ كان خرج يسعى رياءً ومفاخرةً فهو في سبيلِ الشيطانِ.

وخلال الندوة الثانية، أكدت الواعظة دينا الجدامي، على ضرورة اللجوء إلى الله تعالى طلبا لصلاح الأبناء ، ومع اللجوء إلى الله ، ومع التضرُّع بين يدي الله فتربية الأولاد وصلاحهم واستقامتهم متوقفٌ على رعاية الأبوين وحسن تربيتهم لأبنائهم ، فالأبناء والبنات من الصِّغر يرقُبون أخلاقَ الأبوين ، ويرقبون كلامَهم وتصرّفاتهم كلَّها ، يرقبون أحوال الأبوين ، فالأبناء مرآةٌ تنعكس عليها أخلاق الأبوين وتربيتهم لأبنائهم.

وأشارت إلى أن الأنبياء والمرسلين والصالحين كانوا يعتنون بتربية أبنائهم والسلوك بهم إلى الخلق الحسن المستقيم ، يقول الله تعالى عن لقمان (عليه السلام): “وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ * وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ * يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَِلكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ * وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ”.
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