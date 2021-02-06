واعظة بالأوقاف لنساء السودان: تربية الأولاد وصلاحهم متوقف على رعاية الأبوين

واصلت قافلة الأوقاف الدعوية، نشاطها بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بعقد ندوتين الأولى بخلوة دار السلام بمدينة الأبيض ، بعنوان “فضل العمل في الإسلام” ، والثانية بجمعية قمر الأنبياء بحي الفلسطين بمدينة الأبيض، بعنوان “تربية الأولاد”.



وخلال الندوة الأولى، أكدت الواعظة عبير أنور على أن الإسلام يقدر العمل ويحث عليه ، ويقول الله تعالى : “وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ” ، منوهة أن الإسلام عد السعي على العمل سعي في سبيل الله ، فعن كعب بن عجرة (رضي الله عنه) قال مر على النبيِّ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) رجلٌ فرأى أصحابُ النبيِّ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) من جلَدِه ونشاطِه فقالوا: يا رسولَ اللهِ لو كان هذا في سبيلِ اللهِ؟! فقال رسولُ اللهِ (صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) : إنْ كان خرج يسعى على ولدِه صغارًا فهو في سبيلِ اللهِ ، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيلِ اللهِ ، وإنْ كان خرج يسعى على نفسِه يعفُّها فهو في سبيلِ اللهِ ، وإنْ كان خرج يسعى رياءً ومفاخرةً فهو في سبيلِ الشيطانِ.



وخلال الندوة الثانية، أكدت الواعظة دينا الجدامي، على ضرورة اللجوء إلى الله تعالى طلبا لصلاح الأبناء ، ومع اللجوء إلى الله ، ومع التضرُّع بين يدي الله فتربية الأولاد وصلاحهم واستقامتهم متوقفٌ على رعاية الأبوين وحسن تربيتهم لأبنائهم ، فالأبناء والبنات من الصِّغر يرقُبون أخلاقَ الأبوين ، ويرقبون كلامَهم وتصرّفاتهم كلَّها ، يرقبون أحوال الأبوين ، فالأبناء مرآةٌ تنعكس عليها أخلاق الأبوين وتربيتهم لأبنائهم.



