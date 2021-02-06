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محافظات

تنفيذ 609 أحكام قضائية وضبط مخالفات 547 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

السبت 06/فبراير/2021 - 12:18 م
الحملات الأمنية
الحملات الأمنية
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شاذلى عبد الفتاح
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، سلسلة حملاتها المكبرة لضبط العديد من المخالفات والخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 609 أحكام قضائية شملت ضبط (130) حكم حبس جزئي، و( 24 ) حكم حبس مستأنف، و( 325 ) حكم غرامات، و( 125 ) حكم مخالفات، فضلًا عن ضبط 4 جنايات.
وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (7) متهمين وبحوزتهم (6) أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (700) جرام و(400) جرام من جوهر الحشيش المخدر، بجانب 20 جرام هيروين، بالإضافة إلى سلاح أبيض.

وفي مجال التنقيب عن خام الذهب نجحت جهود الأجهزة المعنية في ضبط سائق وسيارة، وبحوزته جهاز يستخدم في الكشف عن معدن الذهب.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية شملت ضبط (11) قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وكذا ضبط 3 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وضبط (4) قضايا لمخالفات المخابز البلدية، بجانب ضبط (3) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 547 مخالفة مرورية شملت ضبط توك توك ودراجة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 120 مخالفة، وتحرير 170 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 97 لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 66 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 92 مخالفة متنوعة.

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
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