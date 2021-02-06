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أخبار العالم

بسبب الإجراءات الاحترازية.. اعتصام في الكويت وتحرك عاجل من الداخلية

السبت 06/فبراير/2021 - 12:15 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
بدأ أصحاب الصالونات والأندية الصحية الكويتية فى التوافد إلى ساحة "ديوانية الصيادين" المجاورة لساحة الإرادة بعد إغلاقها من قبل وزارة الداخلية الاعتصام في أول رد فعل لهم بعد الإجراءات المشددة التي فرضتها السلطات بسبب جائحة كورونا.

من جانبها طالبت وزارة الداخلية الجميع بفض اعتصامهم. 

كان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر في وقت سابق قرارا عاجلا بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن مجلس الوزراء قرر إغلاق كل الأنشطة من 8 مساء حتى 5 صباحا. 

وقرر ‏مجلس الوزراء الكويتي تأجيل تحصيل أقساط ‎صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عام.

وعقد المجلس اجتماعا استثنائيا في إطار متابعته المتواصلة لبحث تقارير الجهات المعنية في شأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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