مبادرات مجتمعية من قافلة شعاع الخير في مراكز شمال سيناء

نفذت قافلة شعاع الخير بجامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عادل قاسم، رائد القافلة ، عدد من المبادرات المجتمعية في مختلف مراكز محافظة شمال سيناء ، وذلك من خلال تقديم دعم طبي للمستشفيات ودعم نفسي للاطفال .



حيث قدمت القافلة 4 من أجهزة الأكسجين (ذاتية التوليد) ،وذلك في إطار مبادرة نشطاء شباب شمال سيناء لدعم منظومة التنفس الصناعى ، وتوفير أجهزة الأكسجين اللازمة للحالات المحتاجة في مواجهة جاءحة كورونا.





وأكد الدكتور عبدالكريم الشاعر، أحد منسقى المبادرة بشمال سيناء، أنه تم تسليم 3 من تلك الأجهزة إلى مستشفى العريش العام، للاستعانة بها في تلبية احتياجات المرضى ذوى الحاجة من مصابى كورونا. إلى جانب جهاز لمستشفى الشيخ زويد المركزي ، لتضاف إلى الأجهزة السابق توفيرها لتلبية احتياجات الحالات التي تصاب بفيروس كورونا .





وأشار إلى استمرار المبادرة لتوفير أجهزة أخرى لتوزيعها على باقى أحياء ومناطق العريش وبئر العبد والشيخ زويشد وغيرها لتلبية احتياجات الحالات ، كما قدمت القافلة مجموعة من المستلزمات الطبية للجراحة والبطاطين إلى مستشفى العريش العام، ومجموعة بطاطين أخرى إلى مستشفى الشيخ زويد المركزى.





وفي نفس السياق، نظمت قافلة شعاع الخير بكلية التجارة ،جامعة الزقازيق، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع بكلية التربية جامعة العريش مبادرة شعاع الامل لأطفال سيناء ، والتي تستهدف الدعم النفسي للأطفال ، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للجامعات المصرية مع المجتمع المدني.





وقد تم تنفيذ المبادرة في القرى والاحياء الأكثر احتياجا والبداية كانت مع 150 طفل من أطفال قرى مركزي رفح والشيخ زويد، وذلك بتنفيذ 5 فعاليات متنوعه منها :ورشة رسم فني ولقاء ثقافي و العاب تربوية ولقاء للألعاب الرياضية ومسابقات ثقافية وفكرية .





واظهرت الأطفال براعتهم ومواهبهم بما لديهم من احلام وطموحات بما يؤكد قدرتهم علي التعلم وإبراز المواهب المتعددة ، في مجال الإبداع العلمي وإلقاء الشعر وابراز المواهب الفنية في مجال الرسم ، كما أظهروا المستوى التعليمي المتميز من خلال مناقشاته والاسءلة والإجابات .





واستهدفت المبادرة في مدينة العريش 100 طفل من إحياء مدينة العريش ،وتم عقد جلسات حوار حول الأساليب التربوية لتربية الأبناء ، كما تم تنفيذ مبادرة شعاع الامل لأطفال سيناء في مدينة الحسنة بوسط سيناء وذلك باستقبال 150 طفل من أطفال قرى مدينة الحسنة ، وتم تنفيذ ورشة لرسم "حلمي لبناء بلدي" و معرض لرسومات الأطفال ، وعبرت رسومات الأطفال على الانتماء الوطني وعبرت الرسومات على ضرورة التكامل بين الشعب والجيش والشرطة لبناء مستقبل مصر .





وفي الألعاب التربوية تم تنفيذ مسابقات لحظية، والتي تضمنت العاب فكرية بعنوان : " افكار مع الشطار " والعاب الاتزان الانفعالي والعمل في فريق ، وقد تفاعل الأطفال مع الاغاني الوطنية والتصوير الفوتوغرافي مع العرائس .





وفي اللقاء الرياضي تم تنفيذ مسابقات التحكم والدقة والتعاون في الوصول للهدف .

وتم تنفيذ ورشة عمل بعنوان" التربية الوطنية للأبناء" مع أسر الطلاب وضرورة تحفيز الأطفال واستثمار نقاط القوة عندهم وتوجيههم للسلوكيات الصحيحة من خلال المحاكاة.

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