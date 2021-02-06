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فن

محمد كيلانى يروج لمسلسل حلوة الدنيا سكر على طريقته..شاهد

السبت 06/فبراير/2021 - 12:21 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان محمد كيلاني صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كيلاني في صورة من أفيش مسلسل حلوة الدنيا سكر بطولة هنا الزاهد، وعلق عليها قائلًا: "تحس انه الغلاف بتاع قصه الانجليزي اللي في ثانوي".

يشار إلى أن أحدث أعمال محمد كيلاني وهو مسلسل "الآنسة فرح 2" يعرض الان الموسم الثاني منه على أحد المنصات الإلكترونية، وذلك بعد فترة من التحضيرات والترتيبات، إضافة إلى الاستقرار على الفنانين الجدد الذين ينضمون إلى أحداث الموسم الثاني.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلاني، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثاني.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

المسلسل يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعد تقديمها العديد من الأدوار الهامة فى الدراما والسينما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بداية ظهورها على الساحة الفنية من خلال مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن وانطلقت بعد ذلك في العديد من الأعمال.

كان محمد كيلاني شارك في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذى تم عرضه في شهر رمضان، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

 
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