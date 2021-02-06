إصابة 3 أشخاص في انفجار داخل مبنى بمدينة بوردو الفرنسية.. صور

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إصابة 3 أشخاص وفقدان 2 آخرين في انفجار داخل مبنى سكني بمدينة بوردو، جنوب غرب فرنسا.





ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، شعر سكان الحي المركزي بالمدينة بالانفجار، حيث اهتزت المنازل بسبب هذا الانفجار في المبنى.





وأدى الانفجار إلى تحطم نوافذ العديد من الشركات المجاورة، كما يظهر في الصور التي نشرها نشطاء التواصل الاجتماعي والتي تظهر حجم الأضرار التي لحقت بها.





وتشتبه الشرطة في أن السبب وراء هذا الانفجار ربما يكون تسرب غاز، حيث توجهت قوات الطوارئ إلى المكان، وسط مخاوف من انهيار المبنى.



