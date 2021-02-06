بعد رئاسة مصر للجنة بناء السلام بالأمم المتحدة.. الجبلي: نثمن دعم دبلوماسية القارة السمراء

أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أن ثقة الدول الافريقية فى مصر اصبحت كبيرة خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدول القارة السمراء على المستوى العالمى مشيرًا الى أن الدولة المصرية عادت بقوة للقارة الأفريقية.





وأعرب " الجبلى " فى بيان له أصدره اليوم عن سعادته بانتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة معتبرًا ذلك الامر بانه أكبر دليل على مكانة وقوة الدبلوماسية المصرية ودورها في تطوير وتدعيم العلاقات مع الدول الخارجية وتعميق التعاون أملا في مستقبل مشرق للجميع إضافة إلى نجاح مصر فى كسب وتأييد الدبلوماسية الافريقية للسياسات المصرية على جميع المستويات.





وأكد الدكتور شريف الجبلى ان مصر من خلال الدور الرائد والتاريخى الذى تقوم به بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الاشقاء الفارقة جعلت صوت القارة السمراء له مكانة كبيرة عالميًا وإقليميًا معربًا عن ثقته التامة فى ان الدبلوماسية المصرية بعد انتخابها فى هذا المنصب الدولى الرفيع سوف تعمل لصالح جميع الدول الافريقية والعربية تجدر الاشارة الى أنه تم انتخاب مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفًا لـ كندا في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.





ويأتي انتخاب مصر لرئاسة اللجنة عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مُرشحًا ممثلًا لأفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي الهام، بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة في ديسمبر 2020.



