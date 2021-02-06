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أخبار البلد

القوى العاملة: تحصيل 143 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالإمارات

السبت 06/فبراير/2021 - 12:21 م
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، في الحصول على مستحقات المتوفي "ن.ع.ن.ع "الذي وافته المنية طبيعيًا في نهاية شهر أغسطس 2020 وحصول ورثته علي 33 ألفًا و 629 دراهمًا إماراتيًا، أي ما يوازي 143 ألفا و611 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي  لوزارة القوى العاملة، أن  الوزير  كلف مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي بمتابعة مستحقات ورثة المصري المتوفي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إنه تم صرف مستحقات المرحوم"ن.ع.ن.ع " وذلك بعد انتهاء إجراءات متابعة وصول إعلام الوراثة، وتم تحويل شيك باسم السيدة والدته بالمستحقات التي بلغت 33629,01 ألف درهم إماراتي بما يعادل 143611 جنيها مصريا.

وقدم مكتب التمثيل العمالي، واجب العزاء والمواساة لأسرة المتوفي نيابة عن وزير القوى العاملة، ومن جانبهم وجهوا الشكر للشركة ووزارة القوى العاملة لمتابعتها المستمرة من خلال مكتب التمثيل العمالي حتى استلام كامل مستحقات المتوفي.

 


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