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أخبار العالم

بند واحد مهم في اجتماعات القاهرة بشأن فلسطين.. الإثنين المقبل

السبت 06/فبراير/2021 - 12:20 م
فلسطين
فلسطين
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مـيــــس رضـــا

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين المقبل، بالجامعة العربية والذي سيكون على جدول أعماله بند واحد، وهو دعم القضية الفلسطينية والتضامن العربي مع الشعب الفلسطيني. 

 

وقال "المالكي"، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، إنه جرى التوافق على مشروع قرار سيصدر عن الاجتماع، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه إعطاء إشارة واضحة لجميع دول العالم بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بأنه رغم ما تم من عملية تطبيع إلا أن هذه الدول العربية جميعا دون استثناء تلتزم بمبادرة السلام العربية، وتلتقي فيما بينها لدعم القضية الفلسطينية، والثبات حول الموقف الداعم لحقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة.

 

وأضاف أنه تم التوافق خلال اللقاء الأخير للرئيس محمود عباس، مع الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بدء الجهود الأردنية المصرية الفلسطينية، من أجل رأب الصدع، وتجميع الموقف العربي المناصر للقضية الفلسطينية، مضيفا "على هذا الأساس اجتمعنا كوزراء خارجية عرب واتفقنا على ان تقوم كل من الأردن ومصر بهذا الجهد، مع بقية الدول العربية، لترى إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع.

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