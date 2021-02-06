المالية والقوى العاملة والخارجية.. اللجان النوعية تناقش بيانات الوزراء بدءا من الغد

تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا يوم الأحد لمناقشة بيان الدكتور وزير المالية الذي ألقاه بالجلسة العامة ومناقشات النواب بشأنه بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.





ويبحث الاجتماع الحساب الختامي وزارات الدولة للإعلام – البيئة – الطيران المدني للسنة المالية 2019 /2020، مع التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هذه الوزارات وتفعيل اختصاصاتها بما يحقق أهداف السياسة العامة؛ وذلك بحضور وزارات "المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – وزارة الدولة للإعلام – البيئة – الطيران المدني".





وتناقش لجنة العلاقات الخارجية يوم الأحد، بيان وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، وكذلك بيان وزير الخارجية، سامح شكري.





وتناقش لجنة القوى العاملة بعض الجوانب التي وردت ببيان محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة تمهيدًا لإعداد تقرير عنه، كما تستكمل اللجنة مناقشة بعض الجوانب التي وردت ببيان محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة تمهيدًا لإعداد تقرير عنه.