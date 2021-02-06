ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

المالية والقوى العاملة والخارجية.. اللجان النوعية تناقش بيانات الوزراء بدءا من الغد

السبت 06/فبراير/2021 - 12:16 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا يوم الأحد لمناقشة بيان الدكتور وزير المالية الذي ألقاه بالجلسة العامة ومناقشات النواب بشأنه بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية. 

ويبحث الاجتماع  الحساب الختامي وزارات الدولة للإعلام – البيئة – الطيران المدني للسنة المالية 2019 /2020، مع التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هذه الوزارات وتفعيل اختصاصاتها بما يحقق أهداف السياسة العامة؛ وذلك بحضور وزارات "المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – وزارة الدولة للإعلام – البيئة  – الطيران المدني".

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية يوم الأحد، بيان وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، وكذلك بيان وزير الخارجية، سامح  شكري.

وتناقش لجنة القوى العاملة بعض الجوانب التي وردت ببيان محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة تمهيدًا لإعداد تقرير عنه، كما تستكمل اللجنة مناقشة بعض الجوانب التي وردت ببيان محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة تمهيدًا لإعداد تقرير عنه.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر النص النهائي للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بعد إحالتها لرئيس الجمهورية

الأحد سياحة البرلمان تناقش قانون البوابة المصرية للعمرة

الأحد .. محلية النواب تناقش قانون المحال العامة

محلية النواب تناقش قانون المحال العامة.. اليوم

خلال الأسبوع الجاري .. الحكومة تواصل عرض إنجازاتها على البرلمان ..واللجان تبدأ مناقشة بيانات الوزارات وتعرض التوصيات

على مدار انعقاد 4 أيام متواصلة.. مجلس النواب يواصل دوره الرقابي: الاستماع لـ 8 وزراء وإحالة 9 مشروعات قوانين للجان النوعية.. وتحذير من الخروج عن التقاليد البرلمانية

ترشيحاتنا

اختراق أمني يهدد حياة الرئيس الأمريكي.. والبنتاجون تجري تحقيقا

عظيمة: فرص الأهلي وبايرن ميونخ متساوية فى نصف نهائي مونديال الأندية

من 20 إلى 2500 جنيه.. اعرف موقف سيارتك من رسوم التراخيص الجديدة

عاجل.. تعطل سفر بايرن ميونخ إلى قطر لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

رضا عبدالعال: الأهلي سيخسر بثمانية إذا هاجم بايرن ميونخ

مات مخنوقا أم مذبوحا .. قصة نهاية المطرب عبد اللطيف التلبانى المأساوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور