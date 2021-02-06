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برلمان

برلمانية تطالب بإجراء مسج ديموغرافي بالمحافظات لمواجهة الانفجار السكاني

السبت 06/فبراير/2021 - 12:12 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
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فريدة محمد
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بطلب إبداء أقتراح برغبة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن إجراء مسح ديموغرافي حديث لكافة محافظات الجمهورية بشكل دقيق من أجل تحديد البؤر التي بها كثافات سكانية مرتفعة من أجل التمكن من وضع إستراتيجيات حقيقية وفعالة بتلك البؤر من أجل معالجة أزمة الزيادة السكانية .

وقالت أبو السعد، خلال طلب الاقتراح، إن هذا المسح قد توقف منذ عام 2014 دون أى أسباب،  كما أن عدم القيام بهذا المسح الديموغرافي يتنافى وإعداد إستراتيجية مواجهة الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن هذا المسح يُساهم وبشكل كبير في تحديد البؤر التي بها كثافات سكانية مرتفعة من أجل التمكن من وضع إستراتيجيات حقيقية وفعالة بتلك البؤر من أجل معالجة أزمة الزيادة السكانية .

 وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هذه المسحة أيضًا تساعد  في وضع خطط حقيقية وفعاله تتماشي مع ما يحدث على ارض الواقع في سبيل الحد من أزمة الإنفجار السكاني التي تشهدها كافة انحاء الجمهورية، بالإضافة إلى المساعدة في تنفيذ الخطط والإستراتيجيات التي تنتوي الدولة المصرية تنفيذها في سبيل حل أزمة الزيادة السكانية بشكل موضوعي وعلمي وعملي .
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