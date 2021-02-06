بعد تطويرهما.. افتتاح وحدة مرور السنبلاوين ومركز شرطة أجا

استكملت اجهزة وزراة الداخلية إفتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية فى إطار الإحتفال بعيد الشرطة.





يأتي ذلك تأسيسًا على ثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على إستكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وإرتيادها مدارج الجودة والإتقان وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة يناير 2021م.





وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف إفتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية ، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، تم إفتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بنطاق مديرية أمن الدقهلية.



