ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 529 شابا وتحرير 23 محضرا وغلق 16 منشأة مخالفة بدمياط

السبت 06/فبراير/2021 - 12:30 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 529 شابًا، منهم 9 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ عدد المسجلين بها 1028 شابًا، فضلا عن توفير 41 فرصة عمل، كما تم استخراج 375 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة. 
 
وقال الوزير، إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 714 ألف جنيه لـ 1428 عاملًا من المسجلين بالمنظومة، منحة المولد النبوي الشريف لصرفها لتلك الفئة.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت  المديرية  خلال شهر يناير  الماضي  بالتفتيش على 122 منشأة، وإعادة التفتيش على 128 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 23 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 16 مذكرة غلق إداري، فضلًا عن تلقى 53 شكوي وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 14 شكوى منهم ، و5 شكاوي منها مستوفاة ، و 41 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة  .

أما في مجال التفتيش العمالي، فقامت المديرية بالتفتيش على 220 منشأة والإعادة على 93 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضرًا، وبحث 12 شكوى.
 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: تعيين 1906 شباب بينهم 20 من ذوى القدرات و200 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالغربية

القوى العاملة: تعيين 509 شباب و64 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

القوى العاملة: تعيين 863 شابا بينهم 13 من ذوى القدرات واستخراج 1320 شهادة قياس مستوى المهارة

القوى العاملة: تعيين 330 شابًا وتحرير 48 محضرا وغلق 14 منشأة مخالفة بدمياط

القوى العاملة: تعيين 550 شابًا واستخرج 593 شهادات قياس مهارة ورخصة مزاولة مهنة بقنا

القوى العاملة: صرف 1.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 85 شابًا بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

التصاق شعرها في رأسها.. تصرف غبي يضع فتاة في مأزق| فيديو

4 ظواهر فلكية نشهدها في سماء القاهرة.. اليوم

في ذكرى ميلاد إلياس مؤدب.. بدأ حياته مونولوجست.. ومات في عز شبابه

رضا عبدالعال: الأهلي سيخسر بثمانية إذا هاجم بايرن ميونخ

ارتفاع ملحوظ في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

رفض طعون 14 متهما في حريق محطة مصر وتأييد أحكام المشدد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور