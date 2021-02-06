بشاير خير.. مطار الغردقة يستقبل أول رحلة لطيران كوندور الألمانية اليوم بعد توقف 11 شهرا

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، أول رحلة طيران ألمانية كوندور من مطاري فرانكفورت وهامبورج، وعلى متنها نحو ٢١٧ سائحا، في أول عودة للسياحة الألمانية إلى الغردقة لأكبر شركة طيران ألمانية. ومن المقرر أن تصل الرحلة لمطار الغردقة، بعد ظهر اليوم، بعد توقف دام 11 شهرا بسبب فيروس كورونا.





وأكد الخبير السياحى عصام على ، أن هذه بداية جيدة لعودة السياحة الألمانية إلى الغردقة بعد توقف بسبب تفشي وباء كورونا، وأنه سوف يتم عمل احتفالية في المطار بهذه المناسبة لاستقبال السائحين الألمان، حيث تعتبر السياحة الألمانية مهمة جدا لمدينة الغردقة، وسوف تكون هناك رحلة واحدة أسبوعية في شهر فبراير، وسيتم رفع عدد الرحلات بداية من مارس المقبل.





ويصل إجمالي عدد الرحلات التي ستصل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، الي ٢٠ رحلة دولية من اوكرانيا والتشيك وبولندا.