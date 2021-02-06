ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تضاعفت 3 مرات.. جمال بيومى: مصر بذلت جهودا كبيرة فى التوسع الاستثماري بإفريقيا

السبت 06/فبراير/2021 - 12:33 م
جمال بيومى
جمال بيومى
Advertisements
شيرين عادل
قال السفير جمال بيومى ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن قمة الاتحاد الافريقى فى دورتها 34 المنعقدة حاليأ من المقرر أن تناقش قضايا وضع السلاح وحل النزاعات الإفريقية فى بعض هذه البلدان.

وأضاف  " بيومى " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن القضايا الجديدة التى يمكن أن تناقش خلال القمة المنعقدة هى منطقة التجارة الحرة الإفريقية الكبرى والتى جمعت 3 منظمات للتجارة الحرة  تشمل أكثر من 50 دولة والتى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يومين على انضمام مصر إليها .

وأشار إلى أن هناك حوالى 30 دولة صدقت بشأن الدخول لمنطقة التجارة الحرة ومن المنتظر تصديق باقى الدول خاصة وأن توقيع عدد كبير على هذه الاتفاقية يجعلها سارية ، لافتا إلى أن تجارة مصر مع افريقيا تضاعفت 3 مرات منذ عقد اتفاقية الكوميسا فى وقت سابق بالإضافة إلى أن الميزان التجارى يحقق فائض لدى مصر خصوصا وأننا نقوم ب التصدير أكثر من الاستيراد . 

وأكد أن مصر بذلت جهودأ كبيرة للتوسع فى الاستثمار بإفريقيا بتمويل أجنبى وخبرة مصرية ومازال على مائدة المباحثات قضية سد النهضة، لافتا إلى أن مصر تمارس الدبلوماسية المتريثة والمتأنية فى أزمة سد النهضة للحصول على حل يرضى جميع أطراف التفاوض.

وتابع أن هناك أشقاء أفارقة يشجعون الاتفاقيات المشتركة ويشجعون على حل كافة الأزمات ب التراضى دون فرض أى طرف إرادته على الأطراف الأخرى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إعلان السيسي انطلاق منطقة التجارة الحرة.. رجال أعمال يؤكدون: الصادرات المصرية قادرة على النفاذ.. وستسهم فى زيادة التبادل التجارى مع القارة السمراء ومنافسة تركيا وأمريكا وإسرائيل بالقارة السمراء

اتفاقية تاريخية يبدأ تنفيذها.. حدث كبير ينتظر أفريقيا في يناير 2021

خاص .. أفريقيا تدخل التاريخ بأكبر تجمع اقتصادي فى العالم

أبو العينين وكيل مجلس النواب يشارك في إطلاق شعلة التجارة الأفريقية: الاتفاقية تمثل الأمل والحلم لأبناء القارة السمراء.. ومصر بمؤسساتها حريصة على دعم التعاون الإفريقي وتحقيق التكامل الاقتصادي

رد اعتبارهم.. صباح البلد: وكيل مجلس النواب يقدم التحية لفناني مصر ومثقفيها

صباح البلد يستعرض كلمة النائب محمد أبو العينين خلال حفل إطلاق شعلة التجارة الحرة

ترشيحاتنا

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

4 ظواهر فلكية نشهدها في سماء القاهرة.. اليوم

جثة مجهولة في دبي ونداء عاجل من الشرطة الإماراتية

رمضان والسعيد وتراورى أبرزهم .. كورونا يضرب بيراميدز بعد إصابة 10 من نجومه

فضل صلاة الضحى ووقتها .. 13 سببا يجعلك تتوضأ وتصليها الآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور