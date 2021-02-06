تضاعفت 3 مرات.. جمال بيومى: مصر بذلت جهودا كبيرة فى التوسع الاستثماري بإفريقيا





وأضاف " بيومى " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن القضايا الجديدة التى يمكن أن تناقش خلال القمة المنعقدة هى منطقة التجارة الحرة الإفريقية الكبرى والتى جمعت 3 منظمات للتجارة الحرة تشمل أكثر من 50 دولة والتى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يومين على انضمام مصر إليها .





وأشار إلى أن هناك حوالى 30 دولة صدقت بشأن الدخول لمنطقة التجارة الحرة ومن المنتظر تصديق باقى الدول خاصة وأن توقيع عدد كبير على هذه الاتفاقية يجعلها سارية ، لافتا إلى أن تجارة مصر مع افريقيا تضاعفت 3 مرات منذ عقد اتفاقية الكوميسا فى وقت سابق بالإضافة إلى أن الميزان التجارى يحقق فائض لدى مصر خصوصا وأننا نقوم ب التصدير أكثر من الاستيراد .





وأكد أن مصر بذلت جهودأ كبيرة للتوسع فى الاستثمار بإفريقيا بتمويل أجنبى وخبرة مصرية ومازال على مائدة المباحثات قضية سد النهضة، لافتا إلى أن مصر تمارس الدبلوماسية المتريثة والمتأنية فى أزمة سد النهضة للحصول على حل يرضى جميع أطراف التفاوض.





وتابع أن هناك أشقاء أفارقة يشجعون الاتفاقيات المشتركة ويشجعون على حل كافة الأزمات ب التراضى دون فرض أى طرف إرادته على الأطراف الأخرى.

قال السفير جمال بيومى ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن قمة الاتحاد الافريقى فى دورتها 34 المنعقدة حاليأ من المقرر أن تناقش قضايا وضع السلاح وحل النزاعات الإفريقية فى بعض هذه البلدان.