لتوفير لقاحات كورونا.. قناة السويس تدعم صندوق "تحيا مصر" بـ 40 مليون جنيه

وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدعم صندوق "تحيا مصر" حساب مواجهة الكوارث والأزمات" بمبلغ 40 مليون جنيه لدعم توفير لقاحات فيروس كورونا.





وشدد الفريق ربيع على أهمية تضافر كافة الجهود على مستوى المؤسسات والأفراد لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال المشاركة بالمبادرة التكافلية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضمان توفير لقاحات فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية.

وأكد الفريق ربيع التزام الهيئة بمواصلة دعمها للقطاع الطبي والتكامل مع جهود المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لاحتواء الأزمة، مثمنًا في هذا الصدد جهود الأطقم الطبية التي تضرب أروع الأمثلة في التفاني في العمل والتضحية من أجل الحفاظ على صحة وأرواح المصريين.



