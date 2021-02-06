بالأبيض.. هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

وظهرت المفتي مرتدية الأبيض مع قصة شعر ملفتة، وزينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الرقيقة.

وشاركت هدى المفتى ، فى مسلسل "فالنتينو" مع النجم عادل إمام.





مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎



