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فن

بالأبيض.. هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

السبت 06/فبراير/2021 - 12:20 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة هدى المفتي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت المفتي مرتدية الأبيض مع قصة شعر ملفتة، وزينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الرقيقة.

وشاركت هدى المفتى ، فى مسلسل "فالنتينو" مع النجم عادل إمام. 

مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

يذكر أن أحدث أعمال هدى المفتي فيلم "بنات ثانوي"، ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

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