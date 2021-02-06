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أخبار العالم

الصين تمنح لقاح سينوفاك حق الاستخدام ضد كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 12:20 م
لقاح سينوفاك
لقاح سينوفاك
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، منح لقاح "سينوفاك" حق الاستخدام الطارئ ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليكون اللقاح الصيني الثاني. 

وكانت السلطات الصينية، أشارت إلى أنها تخطط لتقديم 10 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد -19 لبرنامج توزيع اللقاحات الدولي "كوفاكس" الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إعادة صياغة التصورات عن دورها في الوباء.

وبرنامج كوفاكس، يهدف إلى توفير ملياري جرعة من اللقاح، يجمع التمويل من البلدان الغنية بهدف ضمان أن تتمكن الدول الفقيرة من تلقيح العاملين الصحيين والمواطنين الأكثر ضعفًا، على أساس أن الوباء سيظل تهديدا عالميا إذا كان كذلك، لم يتم تناولها في جميع أنحاء العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، إن الصين "قررت تقديم 10 ملايين جرعة لقاح لكوفاكس، وذلك أساسًا لتلبية الاحتياجات العاجلة للدول النامية".

والأربعاء الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تقوم بتقييم لقاحين من لقاح كوفيد-19 أنتجتهما الشركات الصينية من أجل إدراجهما في "قائمة استخدامات الطوارئ المحتملة".

ووفقا لما ذكرته شبكة "CGTN" الصينية، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تقيم البيانات التي قدمتها سينوفاك الصينية وسينوفارم.
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