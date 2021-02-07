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برلمان

بداية من اليوم .. اللجان النوعية بمجلس النواب تناقش بيانات الوزراء

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة بيان الدكتور وزير المالية الذي ألقاه بالجلسة العامة ومناقشات النواب بشأنه بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية. 

ويبحث الاجتماع  الحساب الختامي وزارات الدولة للإعلام – البيئة – الطيران المدني للسنة المالية 2019/2020، مع التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هذه الوزارات وتفعيل اختصاصاتها بما يحقق أهداف السياسة العامة.

(وذلك بحضور وزارات المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – وزارة الدولة للإعلام – البيئة  – الطيران المدني)

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، الاحد، بيان وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم وكذلك بيان وزير الخارجية سامح  شكري.

وتناقش لجنة القوى العاملة بعض الجوانب التي وردت ببيان محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة تمهيدًا لإعداد تقرير عنه، كما تستكمل اللجنة استكمال مناقشة بعض الجوانب التي وردت ببيان محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة تمهيدًا لإعداد تقرير عنه.
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