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برلمان

برلماني: الشائعات أخطر التحديات التي تواجه الدولة.. والعقوبة المغلظة حل مثالي

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:01 ص
النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح محمد
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القسم السياسي

أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب،  على مقترح النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن سن تشريع للحد من الإعلانات المسيئة للأمن القومي على الفيسبوك، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الدولة العديد من الشائعات المغرضة التي لا صحة لها على الإطلاق.

وأفاد "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر تواجه تحديات عديدة من أهمها تلك الشائعات التي تبثها الصفحات المزيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الدولة تعاملت مع هذا الملف بتدشين مركز  المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري للرد على هذه الشائعات وتصحيحها.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع تشريع للحد من انتشار هذه الصفحات المغلوطة يتم من خلاله وضع عقوبة رداعة، لافتًا إلى أن هذا التشريع يساعد في الحد من انتشار تلك الصفحات والحد من توغلها في المجتمع المصري.

يذكر أن الدكتور أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  أكد على ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمجالي حقوق الإنسان والثقافة، نظرا لارتباطهم الكبير بقضايا حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة  النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام لبحث أوجة التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

واستشهد ابو العلا في كلمته، بتولي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان الفرنسي مسئولية جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، وقيامها بتقديم مشروع قانون لتقييد نشر الإعلانات الضارة للشباب والأطفال والبالغين وكذلك ما يسيء للامن القومي الفرنسي، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
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