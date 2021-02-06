مجدي عبد الغني يعتذر عن عدم السفر إلى موريتانيا للتواجد ضمن اللجنة المنظمة لـ أمم إفريقيا للشباب

اعتذر مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن عدم السفر يوم ١٢ فبراير الجاري إلى موريتانيا من أجل التواجد ضمن اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للشباب.





وجاء سبب اعتذار مجدي عبد الغني، إلى انشغاله بالأعمال القائم عليها بجمعية اللاعبين المحترفين.





واختار مسؤولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف،مجدي عبد الغني من أجل التواجد ضمن اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للشباب استنادا إلى خبراته الإدارية الكبيرة فى المجال التنظيمي.





ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة أمم افريقيا للشباب يوم 14 فبراير المقبل بمشاركة مختلف دول القارة السمراء.





وسوف تقام بطولة أمم إفريقيا للشباب لأول مرة فى موريتانيا بمشاركة 12 منتخبا بعد رفع عدد المنتخبات من 8 الى 12 منتخبا.





بطولة أمم إفريقيا للشباب سوف تلعب على ثلاثة ملاعب على الملعب الاولمبي وملعب شيخا بيديا بنواكشوط والملعب البلدي بنواذييو الذي سيحتضن مباريات المجموعة الثالثة.





مباراة الافتتاح ستقام على الملعب الاولمبي بين منتخبا الوطني ونظيره الكاميروني في مباراة هامة ستكون مفتاحا لما بعدها.



