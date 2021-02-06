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منوعات

أحمد أبو هشيمة يستمر في العلاج الطبيعي للغضروف

السبت 06/فبراير/2021 - 12:43 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة،صورة جديدة له أثناء ممارسته التمرينات الخاصة بعلاجه الطبيعي للغضروف في الجيم ،وذلك من خلال خاصية "الاستورى" بحسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأعلن أبو هشيمة انه يعاني بمشاكل صحية بغضروف الرقبة.


كان "أبو هشيمة" نشر عبر صفحته الرسمية على موقع  التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له وهو يرتدي جهازا طبيا على رقبته.


وعلق عليها قائلا: "الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب في غضروف الرقبة.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى خلوا بالكم من صحتكم، دي كنزكم الحقيقي، كل سنة وأنتم طيبين".


وتزوج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من الفنانة ياسمين صبري، حيث جمعتهما قصة حب لفترة ومن ثم خطوبة عائلية وعقد قرآن اقتصر على الأهل والأصدقاء.
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