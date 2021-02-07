برلماني: مصر لم تتأخر عن تحقيق التنمية داخل القارة السمراء

قال النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن مصر لم تتوان أو تتاخر في أي لحظة في تحقيق التنمية والرخاء داخل القارة السمراء، مؤكدا أن تولي مصر مناصب في المنظمات الإقليمية والأممية ما هو إلا تكليل لجهودها المتواصل في تحقيق السلام.





وأكد سلطان في تصريحات خاصة أن اختيار مصر مرشحا ممثلا لأفريقيا وتوليها منصب رئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، يؤكد ثقة الدول الأفريقية بها وإيمانا بقدرتها على العمل لدعم القارة السمراء وتوصيل صوتها إلى الخارج.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن مصر لعبت دورا كبيرا في حل كثير من النزاعات منذ نشأة الأمم المتحدة، واهتمامها الدائم بعمليات حفظ السلام،موضحا أن مصر من الدول الرئيسية التي كان لها دور كبير في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.



