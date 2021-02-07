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برلمان

برلماني: مصر لم تتأخر عن تحقيق التنمية داخل القارة السمراء

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:02 ص
النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب
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محمد الشعراوي
قال النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن مصر لم تتوان أو تتاخر في أي لحظة في تحقيق التنمية والرخاء داخل القارة السمراء، مؤكدا أن تولي مصر مناصب في المنظمات الإقليمية والأممية ما هو إلا تكليل لجهودها المتواصل في تحقيق السلام.

وأكد سلطان في تصريحات خاصة أن اختيار مصر مرشحا ممثلا لأفريقيا وتوليها منصب رئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، يؤكد ثقة الدول الأفريقية بها وإيمانا بقدرتها على العمل لدعم القارة السمراء وتوصيل صوتها إلى الخارج.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن مصر لعبت دورا كبيرا في حل كثير من النزاعات منذ نشأة الأمم المتحدة، واهتمامها الدائم بعمليات حفظ السلام،موضحا أن مصر من الدول الرئيسية التي كان لها دور كبير في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.

جدير بالذكر أنه تم انتخاب مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفًا لـ كندا في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

يأتي انتخاب مصر لرئاسة اللجنة عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مُرشحًا ممثلًا لأفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي الهام،  بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة في ديسمبر 2020.

وأوضح السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة أن انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى يُكلل جهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005، ويُدلل على الثقة الأممية والأفريقية في قدرة مصر على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة.
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