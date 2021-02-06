أستاذ نساء وتوليد تكشف كارثة عن ختان الإناث.. وتوجه رسالة مهمة

أكدت الدكتورة راندا فخرالدين، أستاذ الساء والتوليد، أن العقل هو المحرك الوحيد داخل جسم الإنسان عن التحكم بغرائزه، وهو المسؤول عن التفاعل داخل الجسم ويتآثر وليس أي عضو آخر، ولهذا فضلنا الله عز وجل عن الحيوانات، وميزنا عنهم، مثل الشعور بالجوع او العطش فحينها ترسل المعدة اشارات المخ ثم يترجم المخ والعقل هذا الشعور فنقوم بعمل رد الفعل المتمثل في الأكل او الشرب.





وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع على قناة “دي إم سي”، عن اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، إن التربية السليمة والفطرة المجتمعية الواضحة لحب الله وحب الأخلاق والتحلي بها، هم المتحكمان في تصرفاتنا.





وأضافت أن كان الجزء المختن من الإناث هو المتحكم، فلماذا أغلب الفتيات التي تمتهن بالأعمال المنافية للآداب، أغلبها فيتات مختنة”، لافتة إلى أن التربية السليمة والتوجيه الصحيح هو الحل وليس عملية الختان للفتيات، التي لها من أضرار جسيمة على صحتها، مشيرة الي ان الذي يحكم تصرفاتنا في الاساس ليس البشر وانما علاقتنا بالله.



