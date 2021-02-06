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فن

بالأزرق اللامع.. نوال الزغبى تتألق فى أحدث ظهور عبر إنستجرام

السبت 06/فبراير/2021 - 12:48 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت المطربة نوال الزغبى صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نوال الزغبي فى الصورة بفستان أزرق لامع ومكياج صاخب.

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة. 
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