المعهد القومي للجودة يعتمد 12 استشاريا في مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على قرار المعهد القومي للجودة باعتماد 12 استشاريا في مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية بدرجة استشارى (كبير) لتطبيق معايير الجودة العالمية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ونشر ثقافة مفاهيم الجودة والارتقاء بنظمها فى المجتمع المصري بكل قطاعاته وتحقيقا لرؤية مصر 2030، وذلك وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الصدد.

وقد قام الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد القومي للجودة بتسليم الرخص للاستشاريين بعد اجتيازهم لكل البرامج المؤهلة والمتطلبات اللازمة، وقد حضر مراسم التسليم الدكتور فريد النجار خبير التنمية والتطوير الإداري والدكتور عادل الذيب رئيس اتحاد مؤسسات التدريب بدولة ليبيا ورئيس الأكاديمية العربية الإفريقية للدراسات.

وقال عتمان إن منح الشهادات المهنية ورخص المزاولة للأشخاص يأتي في اطار جهود تفعيل دور المعهد القومي للجودة للنهوض بنشر ثقافة الجودة وتنمية الوعي بدور الجودة في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوحيد مفهوم الجودة لمواكبة التطورات العالمية وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين وطبقا للمعايير الدولية والعالمية.

وأضاف أن هذا التوجه يعكس إستراتيجية مصر 2030 والهادفة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج الى جانب تحسين جودة حياة المواطنين في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل.

جدير بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة كانت قد وافقت على قرار مجلس إدارة المعهد الخاص بمنح الشهادات المهنية ورخص المزاولة للأشخاص، حيث تعتبر "رخصة مزاولة المهنة" حجر زاوية في إصلاح وتطوير المهن بصفة عامة، وإعتماد المهنيين في المجالات التي تتعلق بنظم الجودة والإدارة والأنشطة المتعلقة بها بكل أنواعها حيث تم وضع آليات وإجراءات الاعتماد لتكون بمثابة شهادة مهنية معتمدة تمنح بناءً على مجموعة من المعايير الحاكمة التي تقيس قدرة ومهارة العاملين في هذه المجالات وتكون بمثابة الاعتراف والمصادقة من المعهد القومي للجودة بكفاءة الحاصلين عليها.

وقد تم خلال حفل تسليم شهادات الاعتماد توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى للجودة وشركة ISC EGYPT، في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات وقعها الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد القومي للجودة والدكتور محمد لاشين ممثل شركة ISC EGYPT.

كما قام د/ محمد لاشين ممثل شركة (CERTIFICATION PARTNER GLOBAL) بتسليم د. محمد عتمان شهادة اعتماد المعهد القومى للجودة طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO21001 الخاصة بنظم ادارة المؤسسات التعليمية.

كما وقع الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد القومى للجودة والدكتور مدحت عبد الوهاب المدير التنفيذى لشركة اورينت تجديد عقد برنامج (مدير جودة معتمد).