ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مندوب مصر بالأمم المتحدة يؤكد إصرار الحكومة على مواصلة جهودها للقضاء على ظاهرة ختان الإناث

السبت 06/فبراير/2021 - 12:46 م
السفير محمد إدريس
السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة
Advertisements
أ ش أ
أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إصرار الحكومة على مواصلة جهودها للقضاء على ظاهرة ختان الإناث من خلال معالجة جذور هذه الممارسة الضارة عن طريق نشر الوعي والتعليم والاستعانة بالرؤى الدينية الصحيحة المستنيرة إزاء المفاهيم الدينية والاجتماعية المغلوطة.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير محمد إدريس، في الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع اليونيسيف، تحت عنوان "الإسراع في الاستثمار والعمل من أجل إنهاء ختان الإناث".

وذكرت الخارجية اليوم السبت أن السفير إدريس أشار فى كلمته، الى أهمية الاحتفال السنوي باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث.. مبرزا جهود كل من الأزهر الشريف والكنيسة القبطية في هذا الصدد.

كما استعرض جهود وزارة الصحة والسكان في حظر ختان الإناث داخل المؤسسات الطبية أو من خلال العاملين في المجال الطبي. 

وأثنى مندوب مصر الدائم على جهود الأمم المتحدة المبذولة خلال العقد الماضي التي أدت إلى انخفاض ملحوظ في نسبة ختان الإناث، مشددًا على أهمية استمرار تلك الجهود في ظل جائحة كورونا للحفاظ على التقدم الذي أحرزته الدول على صعيد إنهاء هذه الظاهرة الضارة. 

وأشار السفير إدريس إلى قيام البرلمان المصري بتعزيز الإطار التشريعي لتغليظ عقوبة ارتكاب ختان الإناث، وهو ما يعد رسالة قوية بعدم التسامح مع ممارسة هذه الظاهرة، واتساقًا مع الجهود المصرية للحفاظ على حقوق المرأة والفتاه.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مشاركون دوليون: الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان قدما المثل في الاستنارة والحكمة ورقي الرؤية

انتخاب مصر رئيسا للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

شركاء التنمية يشيدون بجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث

برلمانية: عقوبة ختان الإناث تصل لـ 10 سنوات سجن مشدد

ترشيحاتنا

اعتزلت مرتين وحجت 7 مرات وأدت 27 عمرة.. معلومات لا تعرفها عن نجمة الإغراء ناهد يسري

القصة الكاملة لتعطل رحلة بعثة بايرن ميونخ إلى قطر لمواجهة الأهلي

تدار من تركيا.. إحالة منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين لـ أوروبا إلى الجنايات

ميسي يتحكم في مستقبل محمد صلاح

فضل صلاة الضحى ووقتها .. 13 سببا يجعلك تتوضأ وتصليها الآن

رمضان والسعيد وتراورى أبرزهم .. كورونا يضرب بيراميدز بعد إصابة 10 من نجومه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور