عوض تاج الدين: أعداد الإصابات بكورونا مؤشر عن الأعداد الحقيقية.. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن وباء كورونا العالمي الذى يؤثر على مصر، بحتاج إلى المتابعة المستمرة، والارشادات القوية التى يطبقها جميع المواطنين، حتى تكون المساهمة من الجميع فى الحد من الأعداد، منوها إلى يوجد تناقش فى أعداد الحالات، فتكون عدد الحالات التى تعلن عن طريق وزارة الصحة تكون مؤشر للحلة العامة وأعداد الحالات الايجابية التى رصدت بالفعل.

وأضاف "تاج الدين" عبر مكالمته الهاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن يوجد تناقص لأعداد حالات كورونا خلال شهر يناير وفبراير، لافتا إلى أن هناك عدد أخر من الحالات التى تعالج خارج إطار وزارة الصحة، سواء فى المنازل أو داخل المؤسسات الطبية الأخري، التى لم ترصد عن طريق وزارة الصحة والسكان، حتي أن يكون العدد الكلي للإصابات فى هذه الحالة يفوق هذا العدد الذي يعلن عن طريق الوزارة.

وأشار "مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية"، إلى أن أعداد الوفاة لم يتناسب مع أعداد الوفاة المعلنة، وذلك لأن أعداد الوفاة تمثل الوفاة الناتجة عن جميع الاصابات، سواء معلن عنها عن طريق الوزارة أو الحالات التى تم علاجها خارج هذا الإطار، كما أنه عدد الوفيات لم يمثل حصيلة يوم واحد بل حصة عدة أيام سابقة.

وأكد عوض تاج الدين، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية و إجازات نصف العام خففا من حدة الإصابة بكورونا وكثرتها، كما أن وسائل الوقاية تحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.





وأوضح، أن المضمون الحقيقي لـ الوقاية من كورونا هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولذلك على الجميع فى هذه الفترة الاستمرار بـ ارتداء الكمامة و عدم التواجد فى أماكن بها عدد كبير من المواطنين و الالتزام بالنظافة.