ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عوض تاج الدين: أعداد الإصابات بكورونا مؤشر عن الأعداد الحقيقية.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 12:48 م
عوض التاج الدين
عوض التاج الدين
Advertisements
ياسمين القصاص

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن وباء كورونا العالمي الذى يؤثر على مصر، بحتاج إلى المتابعة المستمرة، والارشادات القوية التى يطبقها جميع المواطنين، حتى تكون المساهمة من الجميع فى الحد من الأعداد، منوها إلى يوجد تناقش فى أعداد الحالات، فتكون عدد الحالات التى تعلن عن طريق وزارة الصحة تكون مؤشر للحلة العامة وأعداد الحالات الايجابية التى رصدت بالفعل.

 

وأضاف "تاج الدين" عبر مكالمته الهاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن يوجد تناقص لأعداد حالات كورونا خلال شهر يناير وفبراير، لافتا إلى أن هناك عدد أخر من الحالات التى تعالج خارج إطار وزارة الصحة، سواء فى المنازل أو داخل المؤسسات الطبية الأخري، التى لم ترصد عن طريق وزارة الصحة والسكان، حتي أن يكون العدد الكلي للإصابات فى هذه الحالة يفوق هذا العدد الذي يعلن عن طريق الوزارة.

 

وأشار "مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية"،  إلى أن أعداد الوفاة لم يتناسب مع أعداد الوفاة المعلنة، وذلك لأن أعداد الوفاة تمثل الوفاة الناتجة عن جميع الاصابات، سواء معلن عنها عن طريق الوزارة أو الحالات التى تم علاجها خارج هذا الإطار، كما أنه عدد الوفيات لم يمثل حصيلة يوم واحد بل حصة عدة أيام سابقة.

 

وأكد عوض تاج الدين، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية و إجازات نصف العام خففا من حدة الإصابة بكورونا وكثرتها، كما أن وسائل الوقاية تحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.

 


وأوضح، أن المضمون الحقيقي لـ الوقاية من كورونا هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولذلك على الجميع فى هذه الفترة الاستمرار بـ ارتداء الكمامة و عدم التواجد فى أماكن بها عدد كبير من المواطنين و الالتزام بالنظافة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تاج الدين: كورونا أصبح أكثر شراسة وأعداد المصابين ستشهد زيادة|فيديو

خلط بين الفيروس والأنفلونزا.. مستشار الرئيس: عدد الإصابات المعلنة لا يشمل كل حالات كورونا في مصر.. فيديو

نسبة الشفاء مرتفعة.. مستشار الرئيس للصحة يكشف تطورات إصابات كورونا في مصر

متى تنتهي الموجة الثانية من كورونا في مصر؟.. مستشار الرئيس للصحة يكشف

10 حقائق عن كورونا في مصر..العدد الحقيقي للإصابات والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال 4000 حالة

مستشار الرئيس للصحة: حالات التردد على المستشفيات بسبب كورونا في تزايد

ترشيحاتنا

عاجل.. تعطل سفر بايرن ميونخ إلى قطر لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

ننشر تفاصيل صرف حافز إضافي للمعلمين والإداريين

نادي القرن.. الرئيس التنفيذي لـ بايرن ميونخ يحذر من الاستهانة بالأهلي

عادل إمام.. فتاة صينية تقلد الزعيم في مسرحية شاهد ما شفش حاجة

قبل مواجهة الأهلي.. رسميا.. قائمة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

بايرن ميونخ يعلن انتهاء أزمة سفر الفريق إلى قطر لمواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور