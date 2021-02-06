ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر موجودة في أفريقيا منذ أيام الفراعنة

السبت 06/فبراير/2021 - 12:55 م
جمال بيومى
جمال بيومى
Advertisements
شيرين عادل
قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن مصر متواجدة فى أفريقيا منذ الفراعنة والذين قاموا بتسيير مراكب فى شرق وغرب القارة وهناك قبائل ودول فى إفريقيا تفتخر أن لديها مواطنين من أصول مصرية.

وأضاف "بيومى"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه حدث تعاون تام بين مصر وبلدان نهر النيل والتى تعد أهم دائرة فى السياسة الخارجية المصرية ثم جاءت فترة جمال عبد الناصر وإنشاء الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا  والذى يرسل بخبرائه إلى كافة أنحاء إفريقيا بمنح وتقديم الخبرة المصرية الخالصة فى كافة المجالات .

وأشار إلى أن مصر تقوم الآن بتوصيل خط كهربائى من مصر إلى أوروبا عن طريق اليونان والتى تفيد مصر بأنها تصبح مصدر للطاقة العربية والإفريقية للاتحاد الأوروبي والأفريقي.

ولفت إلى أن مصر تشجع دائما على أهمية الوحدة الوطنية وأن الوطن يعلو على كل التقسيمات فى كافة دول العالم ،  لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرب العسكريين فى أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، وهناك الكثير من أبناء إفريقيا فى جامعة القاهرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جمال بيومي: مصر افتقدت دبلوماسية الرئاسة في الـ20 سنة الأخيرة بعهد مبارك.. فيديو

بيومي: انقسام الأطراف السياسية بالعراق أحد أسباب الهجوم الإرهابي.. فيديو

جمال بيومي : مصر سند وغطاء للبنان على مدار كل العصور .. فيديو

دبلوماسي: انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام تكليل لجهود الدبلوماسية

ترشيحاتنا

منسق نادي صن داونز لـ جماهير الأهلي: انتظروا مفاجأة موسيماني أمام بايرن ميونخ

مقطع فيديو أثار الرعب .. فتاة تنشر فيديو من غرفة نومها و تستغيث

ميسي يتحكم في مستقبل محمد صلاح

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

جنود آبي أحمد يدمرون المصانع والشركات بإقليم تيجراي.. صور

تصل لـ 350 جنيها.. خبير مروري يكشف الرسوم الجديدة على تراخيص السيارات.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور