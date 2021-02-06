مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر موجودة في أفريقيا منذ أيام الفراعنة

قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن مصر متواجدة فى أفريقيا منذ الفراعنة والذين قاموا بتسيير مراكب فى شرق وغرب القارة وهناك قبائل ودول فى إفريقيا تفتخر أن لديها مواطنين من أصول مصرية.



وأضاف "بيومى"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه حدث تعاون تام بين مصر وبلدان نهر النيل والتى تعد أهم دائرة فى السياسة الخارجية المصرية ثم جاءت فترة جمال عبد الناصر وإنشاء الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا والذى يرسل بخبرائه إلى كافة أنحاء إفريقيا بمنح وتقديم الخبرة المصرية الخالصة فى كافة المجالات .





وأشار إلى أن مصر تقوم الآن بتوصيل خط كهربائى من مصر إلى أوروبا عن طريق اليونان والتى تفيد مصر بأنها تصبح مصدر للطاقة العربية والإفريقية للاتحاد الأوروبي والأفريقي.





ولفت إلى أن مصر تشجع دائما على أهمية الوحدة الوطنية وأن الوطن يعلو على كل التقسيمات فى كافة دول العالم ، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرب العسكريين فى أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، وهناك الكثير من أبناء إفريقيا فى جامعة القاهرة.