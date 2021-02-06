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ديني

تسلمن جهاز تابلت.. «المنيا الأزهرية» تكرم عددا من المعلمات لجهودهن في الدراسة عن بُعد

السبت 06/فبراير/2021 - 12:58 م
المنيا الأزهرية تكرم
المنيا الأزهرية تكرم عدد من المعلمات لجهودهن في الدراسة
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محمد شحتة
شهد ديوان عام منطقة المنيا الأزهرية ظهر اليوم، السبت، تكريم الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، للمتميزات في خدمة العملية التعليمية بالمنطقة من شيوخ ومدرسات المعاهد الأزهرية؛ وذلك بمنحهن جهاز تابلت حديث لإثنائه على أدائهن خلال متابعته الميدانية للعملية التعليمية.

شمل التكريم كلًا من الأساتذة زيناهم سيد عبد الرحمن، سحر محمود توني، عميدي معهد فتيات بني مزار الثانوي والإعدادي وذلك لجهدهما الدائب في خدمة العملية التعليمية وفق التطورات العصرية، للربط بين السبورة والتابلت والموبايل لطالبات المرحلة الثانوية وجعل التعليم متعة بين الطالب والمعلم.

وكرمت الأستاذة زيناهم سيد توني معلمة اللغة الانجليزية بمعهد فتيات صفط الخمار التابع لإدارة المنيا التعليمية وذلك لتواصلها الجاد مع طالبات المعهد وفق منظومة " التعلم عن بُعد " لتحقيق المنشود من العلمية التعليمية،  علاوة على تطبيقها لاستراتيجيات التعلم الحديث والنشط أثناء الشرح للطالبات.

جديرٌ بالذكر أن هذا التكريم يأتي  في ضوء توجيهات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية وبناءًا على  ما ورد من إيجابيات بتقارير قافلة الأزهر المركزية أثناء تجولها بمعاهد المنطقة في مستهل الفصل الدراسي الأول  بالعام الدراسي 2020 / 2021 ، للوقوف على الإيجابيات وتحفيزها ومعالجة السلبيات ووضع خطة تحسين لها.

وحول التكريم وجه الأستاذ محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي، رسالةً للمشتغلين بالعملية التعليمية بالمنطقة، مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع وتكريس الجهود لخدمة العملية التعليمية وأن يكونوا على قدر المسئولية التي وكلوا لها وأن يتقوا الله لإنجاح العملية التعليمية ويتحقق المنشود منها وفق التطورات العصرية.

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