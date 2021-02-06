ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

التراث النوبي والشعبي يتألق فى المنتجات الخشبية بختام معرض "ديارنا" بالأقصر.. صور وفيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 01:42 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس

شهد ت مدينة الاقصر ختام معرض "ديارنا" للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة ، والذى اقيم بساحة مسجد ابو الحجاج ومعبد الأقصر فى أحضان المعالم الاثرية بوسط المدينة السياحية .

 

ومن المنتجات التى عرضت بالمعرض منتجات الاعمال الخشبية سواء ادوات منزلية ولوحات فنية جميعها مصنوعة بدقة متناهية بالوانها النوبية الذاهية .

 

وتقول " نرمين داود " المشاركة بالمعرض ، بان منتجاتها فن مصري مستوحي من الفن النوبي القديم والفن الشعبي بالوان مبهجة صريحة تعطى تفاؤل على شكل زخارف نباتية ، حيث يتم صناعة بعض ادوات المطابخ بالخشب الملون معالجة ضد المياة على شكل صوانى دائرية او مربعة علب مناديل و مرايا حائط و اعمدة مزينة جميعها بالحفر اليدوى على الخشب .

واضافت انها تحى خلال منتجاتها التراث النوبي والشعبي القديم الجميل الذى بدا فى الاندثار فى الفترة الاخيرة حيث تم تجسيدها على هيئة تابلوهات توضع بالمنازل لتعطى جمالا مشيرة بانها تشارك بالمعرض للعام الثانى على التوالى .

 

اقرا ايضا :

منتجات الجلود الطبيعية تتألق بمعرض ديارنا في الأقصر.. شاهد

واوضحت بان المعرض هذا العام اعطى مساحات اكبر للعارضين ويوجد به تنوع فى جميع المنتجات اليدوية التراثية ولقي المعرض اقبالا كبير من الجمهور موضحة بان وزارة التضامن بذلت مجهود كبير لانجاح المعرض وظهوره بالمظهر اللائق .

الجدير بالذكر بان  المعرض اقيم  تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى  ويشارك فيه نحو 95 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون عشر محافظات هم« القاهرة- المنوفية- الأقصر- أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- الفيوم- شمال سيناء - جنوب سيناء».

التراث النوبي والشعبي يتألق فى المنتجات الخشبية بختام معرض "ديارنا" بالأقصر.. صور وفيديو
التراث النوبي والشعبي يتألق فى المنتجات الخشبية بختام معرض "ديارنا" بالأقصر.. صور وفيديو
التراث النوبي والشعبي يتألق فى المنتجات الخشبية بختام معرض "ديارنا" بالأقصر.. صور وفيديو
التراث النوبي والشعبي يتألق فى المنتجات الخشبية بختام معرض "ديارنا" بالأقصر.. صور وفيديو
التراث النوبي والشعبي يتألق فى المنتجات الخشبية بختام معرض "ديارنا" بالأقصر.. صور وفيديو
التراث النوبي والشعبي يتألق فى المنتجات الخشبية بختام معرض "ديارنا" بالأقصر.. صور وفيديو
التراث النوبي والشعبي يتألق فى المنتجات الخشبية بختام معرض "ديارنا" بالأقصر.. صور وفيديو
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من 27 يناير حتى 6 فبراير.. "التضامن" تفتتح معرض "ديارنا" غدًا بالأقصر

التضامن الاجتماعى تفتتح معرض "ديارنا" بالأقصر غدًا

اليوم .. افتتاح معرض ديارنا بالأقصر بمشاركة 85 عارضا

التضامن: أكثر من 11 محافظة تشارك بمعرض "ديارنا” بالأقصر

شاهد.. أهم المنتجات اليدوية بالمعرض الثامن "ديارنا" قبل انطلاقه بالأقصر

شاهد.. تحف فنية ومشغولات.. الطرق على النحاس يضيء معرض ديارنا بالأقصر

ترشيحاتنا

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

حلا الترك.. صدمة والدتها منى سابر وبكائها بعد طلب الحصانة قصة خلاف لا تنتهى

المريخ السوداني يضم النيجيري توني أدجو

أبو هشيمة في أحدث ظهور: صدق إنك تقدر

بدون مجهود.. تناول هذه الوجبة في الإفطار لإنقاص الوزن

فضل صلاة الضحى ووقتها .. 13 سببا يجعلك تتوضأ وتصليها الآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور