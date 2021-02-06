التراث النوبي والشعبي يتألق فى المنتجات الخشبية بختام معرض "ديارنا" بالأقصر.. صور وفيديو

شهد ت مدينة الاقصر ختام معرض "ديارنا" للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة ، والذى اقيم بساحة مسجد ابو الحجاج ومعبد الأقصر فى أحضان المعالم الاثرية بوسط المدينة السياحية .

ومن المنتجات التى عرضت بالمعرض منتجات الاعمال الخشبية سواء ادوات منزلية ولوحات فنية جميعها مصنوعة بدقة متناهية بالوانها النوبية الذاهية .

وتقول " نرمين داود " المشاركة بالمعرض ، بان منتجاتها فن مصري مستوحي من الفن النوبي القديم والفن الشعبي بالوان مبهجة صريحة تعطى تفاؤل على شكل زخارف نباتية ، حيث يتم صناعة بعض ادوات المطابخ بالخشب الملون معالجة ضد المياة على شكل صوانى دائرية او مربعة علب مناديل و مرايا حائط و اعمدة مزينة جميعها بالحفر اليدوى على الخشب .

واضافت انها تحى خلال منتجاتها التراث النوبي والشعبي القديم الجميل الذى بدا فى الاندثار فى الفترة الاخيرة حيث تم تجسيدها على هيئة تابلوهات توضع بالمنازل لتعطى جمالا مشيرة بانها تشارك بالمعرض للعام الثانى على التوالى .

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واوضحت بان المعرض هذا العام اعطى مساحات اكبر للعارضين ويوجد به تنوع فى جميع المنتجات اليدوية التراثية ولقي المعرض اقبالا كبير من الجمهور موضحة بان وزارة التضامن بذلت مجهود كبير لانجاح المعرض وظهوره بالمظهر اللائق .

الجدير بالذكر بان المعرض اقيم تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ويشارك فيه نحو 95 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون عشر محافظات هم« القاهرة- المنوفية- الأقصر- أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- الفيوم- شمال سيناء - جنوب سيناء».