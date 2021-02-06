أسامة الصبر نجم فريق يوفنتوس السابق لـ صدى البلد: الأهلي يحتاج لمعجزة للفوز على بايرن ميونخ





وقال أسامة الصبر في تصريحات خاصة لصدى البلد:" بايرن ميونخ أفضل فريق في العالم حاليا، والأهلي يحتاج لمعجزة للفوز عليه".





وأضاف أسامة الصير:" أحيانا تحدث المعجزات في كرة القدم".





وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، أول أمس الخميس.

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".

أكد المغربي أسامة الصبر نجم فريق يوفنتوس الإيطالي السابق، أن الأهلي يحتاج إلى معجزة للفوز على بايرن ميونخ، في المباراة التي ستجمعهما الاثنين المقبل، على ستاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية.