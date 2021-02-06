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أخبار العالم

جنود آبي أحمد يدمرون المصانع والشركات بإقليم تيجراي.. صور

السبت 06/فبراير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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شريف سيد
نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للدمار الذي حل على المصانع والشركات في إقليم تيجراي الإثيوبي. 

وذكر النشطاء أن القوات الحكومية الإثيوبية بالتعاون مع الميليشيات المسلحة دمروا كافة الأنشطة والاستثمارات والشركات في إقليم تيجراي. 

وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم تدهور الوضع الإنساني في إقليم تيجراي الإثيوبي، مع استمرار القتال في الإقليم. 

وقالت أليس ويريمو نديريتو المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، إنه: "إذا لم تحارب البلاد بشكل عاجل العنف العرقي وخطاب الكراهية والتوترات الدينية". 

وأضافت أنها تلقت تقارير عن ارتكاب أطراف الصراع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا وحلفائها انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتابعت في بيان وفق وكالة رويترز: "يشمل ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون وعنفا جنسيا ونهبا للممتلكات وإعدامات جماعية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية". 

وأوضحت: "تقارير مثيرة للقلق عن شن هجمات ضد المدنيين على أساس دينهم وعرقهم في إثيوبيا". 
جنود آبي أحمد يدمرون المصانع والشركات بإقليم تيجراي.. صور
جنود آبي أحمد يدمرون المصانع والشركات بإقليم تيجراي.. صور
جنود آبي أحمد يدمرون المصانع والشركات بإقليم تيجراي.. صور
جنود آبي أحمد يدمرون المصانع والشركات بإقليم تيجراي.. صور
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