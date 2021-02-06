القومي للمراة: قضية الختان ترجع إلى موروثات ثقافية ليست مصرية ولا دينية

قالت ايزيس محمود، مدير التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يقوم بعمل حصاد لكل الانشطة التي تمت خلال العامين السابقين بداية من عام 2018، وذلك منذ انشاء اللجنة الوطنية للقضاء على الختان، ويتم العمل على ارض الواقع بشكل كبير ويتم التواصل الجماهيري، الي جانب عمل مجموعة من حملات التوعية واستغلال ايضا "السوشيال ميديا" في تلك الحملات التوعوية للوصول الي اكبر شريحة ممكنة.





وتابعت ايزيس محمود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع على قناة “دي إم سي”، أن الهدف من كل تلك الجهود هو القضاء على تلك الظاهرة، لافتة الي ان تم وضع استراتيجية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة للتعامل مع تلك القضية بشكل واضح، مشيرة الي ان جزء كبير من قضية الختان يرجع الي موروثات ثقافية ليست مصرية بالاساس ولا دينية.





واوضحت ان افريقيا هي الاولى عالميا في قضايا ممارسات الختان، وهناك اكثر من 33 دولة افريقية تمارس تلك القضية بالدرجة الاولى الصومال واثيوبيا ويليها مصر والسودان، مشيرة الي انه بالتأكيد هناك حملات توعية للتواصل المباشر مع الفئات المختلفة التي لا تتعامل مع السوشيال ميديا او الاعلام التقليدي، وذلك لاختلاف الثقافات، مؤكدة على انه يتم التواصل مع تلك الفئات من خلال حملات طرق الابواب.





من جانبها أكدت الدكتورة راندا فخرالدين، أستاذ النساء والتوليد، أن العقل هو المحرك الوحيد داخل جسم الإنسان عن التحكم بغرائزه، وهو المسؤول عن التفاعل داخل الجسم ويتآثر وليس أي عضو آخر، ولهذا فضلنا الله عز وجل عن الحيوانات، وميزنا عنهم، مثل الشعور بالجوع او العطش فحينها ترسل المعدة اشارات المخ ثم يترجم المخ والعقل هذا الشعور فنقوم بعمل رد الفعل المتمثل في الأكل او الشرب.