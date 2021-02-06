إصابة جينفير لورانس خلال تصوير فيلم dont call up

تعرضت النجمة العالمية جينفير لورانس لاصابات بالغة خلال تصويرها احدى المشاهد في فيلمها الجديد don’t look up.





وظهرت جنيفير لورانس وهي ساقطة على الأرض من خلال الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية بسبب انفجار زجاج واصابتها في عينيها.





وقالت الصحيفة البريطانية إن التصوير مستمر إلى منتصف شهر فبراير الجاري في بوستون، حيث يشارك أيضا في بطولة الفيلم ميريل ستريب، واريانا غراندي، وروب مورجان.



