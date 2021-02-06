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فن

إصابة جينفير لورانس خلال تصوير فيلم dont call up

السبت 06/فبراير/2021 - 01:20 م
جينفير لورانس
جينفير لورانس
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شروق إبراهيم
تعرضت النجمة العالمية جينفير لورانس لاصابات بالغة خلال تصويرها احدى المشاهد في فيلمها الجديد don’t look up.

وظهرت جنيفير لورانس وهي ساقطة على الأرض من خلال الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية بسبب انفجار زجاج واصابتها في عينيها.

وقالت الصحيفة البريطانية إن التصوير مستمر إلى منتصف شهر فبراير الجاري في بوستون، حيث يشارك أيضا في بطولة الفيلم ميريل ستريب، واريانا غراندي، وروب مورجان. 

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة شابة تتغلب على ماضيها المؤلم، حيث تصبح من بين العديد من الشهود الذين يرون رجلًا يتعرض لاعتداء قاتل ولا يتدخلون، يجدون أنفسهم مستهدفين من قبل شخص ما، أو شيء ما، للانتقام.
إصابة جينفير لورانس خلال تصوير فيلم dont call up
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