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أخبار العالم

الشاباك يتهم 3 إسرائيليين بتهريب بنادق أيرسوفت إلى الضفة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:33 م
الشاباك يتهم 3 إسرائيليين
الشاباك يتهم 3 إسرائيليين بتهريب بنادق أيرسوفت إلى الضفة
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي اتهم ثلاثة إسرائيليين بتهريب بنادق من نوع "ايرسوفت" إلى الضفة الغربية، حيث تم تعديلها لاستخدامها مع الذخيرة العادية.
 
وأوضحت الصحيفة، أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد يوري شاؤولوف، المتهم ببيع العديد من البنادق البلاستيكية لمحمد أبو هي، أحد سكان الخليل المتهم بتجارة الأسلحة غير المشروعة.
 
وأضافت أن شاؤولوف، استخدم خلال عملياته التي جرت في العامين الماضيين، اثنين من البدو، بوصفهم مراسلين يقومون بتهريب البضائع إلى الضفة الغربية.
 
وقال "الشاباك": إن المشتبه بهم كانوا على دراية تامة بأن مثل هذه المعاملات غير قانونية وأنه كان من المقرر تحويل الألعاب لاستخدامها مع الذخيرة الحية، بما في ذلك المواجهات مع الجيش.
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