ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غدا.. انطلاق موسم الأوكازيون الشتوي في المحلات التجارية بالبحيرة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:28 م
مديرية التموين بالبحيرة
مديرية التموين بالبحيرة
Advertisements
أسماء الجنبيهى
أعلن المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة عن بدء فترة الاوكازيون تنفيذًا للقرار الوزارى رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن التصفيات الموسمية الأولى لعام ٢٠٢١، لافتا إلى أن الأوكازيون الشتوي سيبدأ اعتبارا من غدًا الأحد ويستمر الاوكازيون الشتوي لمدة شهر على أن يكون لكل محل اسبوعين. 

وأكد وكيل الوزارة، أنه يتوجب على أصحاب المحال التجارية تقديم طلب تصريح الاوكازيون ومرفق بالطلب فواتير البضائع المراد إجراء الاوكازيون عليها وصورة من الرقم القومي لصاحب المحل التجاري أو المدير المسئول ورخصة المحل ودمغة بقيمة ١ جنية وكشف بالبضائع والسلع والملابس والمفروشات والسجاد المراد إجراء الاوكازيون عليها موضح به سعر السلع قبل الخصم ونسبة الخصم السعر بعد الخصم .

ويأتى ذلك بالتوجه إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة - الإدارة العامة التجارة الداخلية  لاستخراج تصريح الاوكازيون علي ان يتم وضع التصريح بعد استيفاء التوقيعات والختم في مكان ظاهر على واجهة المحل ويمكن رؤيته للجميع. 



Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور