غدا.. انطلاق موسم الأوكازيون الشتوي في المحلات التجارية بالبحيرة

أعلن المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة عن بدء فترة الاوكازيون تنفيذًا للقرار الوزارى رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن التصفيات الموسمية الأولى لعام ٢٠٢١، لافتا إلى أن الأوكازيون الشتوي سيبدأ اعتبارا من غدًا الأحد ويستمر الاوكازيون الشتوي لمدة شهر على أن يكون لكل محل اسبوعين.





وأكد وكيل الوزارة، أنه يتوجب على أصحاب المحال التجارية تقديم طلب تصريح الاوكازيون ومرفق بالطلب فواتير البضائع المراد إجراء الاوكازيون عليها وصورة من الرقم القومي لصاحب المحل التجاري أو المدير المسئول ورخصة المحل ودمغة بقيمة ١ جنية وكشف بالبضائع والسلع والملابس والمفروشات والسجاد المراد إجراء الاوكازيون عليها موضح به سعر السلع قبل الخصم ونسبة الخصم السعر بعد الخصم .





ويأتى ذلك بالتوجه إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة - الإدارة العامة التجارة الداخلية لاستخراج تصريح الاوكازيون علي ان يتم وضع التصريح بعد استيفاء التوقيعات والختم في مكان ظاهر على واجهة المحل ويمكن رؤيته للجميع.











